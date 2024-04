Helmut Duckadam împlinește azi 65 de ani. Ce diferență de vârstă este între fostul mare portar și soția lui

Fostul mare portar de fotbal al formaţiei Steaua Bucureşti, Helmut Duckadam, supranumit "Eroul de la Sevilla", s-a născut în localitatea Semlac, judeţul Arad, la 1 aprilie 1959.

A început să joace fotbal în 1975, la Gloria din Arad. Până în 1983, când s-a transferat la Steaua Bucureşti, a mai evoluat la UTA (1977 şi 1978-1983) şi Constructorul Arad (1977-1978).

Duckadam a evoluat în 133 de meciuri pe prima scenă, are două prezenţe la naţională şi 11 în cupele europene. A câştigat un titlu de campion şi o cupă a României (1985) şi Cupa Campionilor Europeni (1986, când a apărat toate cele patru lovituri de departajare îm finala cu Barcelona). A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1986, fiind menţionat şi în revista "France Football".

Duckadam a povestit cum a ajuns la Steaua, deși era dorit și de Universitatea Craiova.

"La echipa naţională am fost chemat pentru prima dată fiind la UTA, m-a chemat Mircea Lucescu. Acolo i-am întâlnit pe Costică Ştefănescu de la U Craiova, pe Ştefan Sameş de la Steaua, fiecare dintre ei încercând să mă convingă să vin în echipa lui. Adrian Păunescu avea atunci un articol în care spunea că Universitatea Craiova este echipă mare, dar n-are portar. Ştefănescu a cerut să mă transfer la Craiova. Şi Mircea Lucescu m-a îndrumat spre Craiova, acolo primeam şi nişte bani, dar mi-a fost puţin... nu ştiu dacă neapărat teamă, dar ştiind cât de greu te asimilează oltenii dacă nu eşti de-al lor, am avut o reţinere. În acelaşi timp a venit oferta de la Steaua, odată cu problema armatei, trebuia să-mi fac stagiul militar. Şi atunci am hotărât să merg la Steaua, în 1983", spunea Duckadam într-un interviu acordat AGERPRES în 2018.

Ads

Imediat dupa perfectarea transferului, el a fugit val-vartej la bunica Elisabeta de la Semlac, cea care il crescuse. Ii spunea Oma si era persoana cea mai draga pentru tanarul portar.

"Oma, hai incoace sa-ti dau o veste mare: mă transfer la Steaua. Or să-mi dea casa, 35.000 de lei și o să fac și armata, ca să scap de ea. Apoi o să mă fac ofițer si uite ca o sa am si Serviciu dupa ce termin cu fotbalul. O să-ti trimit nisște bani, Oma, imediat cum imi vor da cei de acolo".

Duckadam n-a mai avut posibilitatea sa-si indeplineasca promisiunea, pentru cu nu a vazut niciun leu din cei 35.000 fagaduiti.

Are trei copii din două căsătorii

Duckadam a fost căsătorit de două ori. A mers în SUA alături de prima lui soție, Ildiko, dar nu s-a putut acomoda acolo și a revenit în România. După separarea de Ildiko, care a rămas în SUA cu cei doi copii (Robert și Brigitte), Helmut s-a căsătorit cu Alexandra în 2007 și cei doi au o fată, pe Julianne, acum în vârstă de 16 ani.

"După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam", a spus Helmut Duckadam.

Alexandra este cu 20 de ani mai tânără ca Helmut. Ea va împlini 45 de ani în luna mai.

Ads