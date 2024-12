Câți bani a câștigat Duckadam ca angajat al lui Gigi Becali. "Am zis, Dumnezeu să vă dea sănătate"

Helmut Duckadam, fostul mare portar denumit „Eroul de la Sevilla”, a murit luni dimineaţă la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar din Bucureşti.

Helmut Duckadam, „Eroul de la Sevilla”, cel care va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial, s-a stins din viaţă la doar 65 de ani.

În ultimii ani, el a lucrat ca invitat permanent la DigiSport. Înainte, fusese angajat la FCSB de Gigi Becali, unde ocupa funcția de director de imagine.

„Când am venit în 2010, am întrebat, pentru că veneam și pe mai puțin, cât îmi dă pe lună. Dânsul a propus atunci 4.000 de euro. Când am auzit 4.000 de euro, am zis Dumnezeu să vă dea sănătate. Am plecat frumos acasă, foarte mulțumit. Cât am câștigat, cred că a făcut dânsul socoteala la un moment dat. Nu știu, 200.000, 300.000 în 10 ani.La început, au fost 4.000 de euro, apoi 3.000, 2.000, 1.500 și tot așa”, a declarat Helmut Duckadam în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, de la Kanal D.

El a povestit și cum a ajuns la finalul colaborării. „Gigi Becali are un stil al lui. Nu te dă afară, îți dai singur demisia. M-a ajutat foarte mult. Datorită lui, cu banii pe care i-am obținut… Eu sunt strângător, am reușit să pun ban pe ban și cu o proprietate pe care a avut-o soția am reușit să cumpărăm această casă din Domnești în care stăm”, a mai spus Helmut Duckadam.

Ads