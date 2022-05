Duckadam a rabufnit: Nu accept sa fiu o marioneta! Voi vorbi cu Becali sa vad daca mai continuam

Ruptura dintre Helmuth Duckadam si antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, este tot mai mare dupa scandalul declaratiilor dintre cei doi, "eroul de la Sevilla" anuntand ca este posibila o despartirea de echipa campioana.

"Mi-am spus parerea despre portarii Stelei, portari pe care eu mereu i-am sustinut. Eu imi doresc sa fie liniste la echipa, sa nu mai fie discutii in presa.

Vreau sa am o discutie cu Reghecampf si cu patronul sa vad in ce masura mai putem continua. Atat vreau sa spun legat de acest subiect", a spus Duckadam, la Digi Sport.

Acesta a explicat si de ce si-a spus opinia cu privire la evolutiile portarilor Stelei din meciurile amicale.

"Cu patronul am avut o discutie. De asta sunt inca presedintele de imagine al Stelei. Dar nu o sa accept sa fiu o marioneta, sa nu pot sa imi spun parerea. Deveneam penibil daca spuneam ca goalkeeper-ul nu a gresit, cand o lume intreaga vazuse ca a gafat. Asta nu inseamna ca l-am criticat, eu mereu am fost alaturi atat de Nita, cat si de Cojocaru", a mai declarat fostul mare portar.

Scandalul intern de la echipa campioana a inceput dupa ce Duckadam a criticat public evolutiile portarilor din meciurile amicale.

Acest lucru nu a fost pe placul lui Laurentiu Reghecampf, care i-a transmis, de asemenea public, lui Duckadam ca vor avea o discutie serioasa la revenirea Stelei in Romania. A fost momentul in care "eroul de la Sevilla" a spus ca nu raspunde decat in fata lui Becali si a amenintat chiar cu demisia de la Steaua.

Ulterior, Duckadam a anuntat, imediat dupa finalul meciului amical dintre Steaua si Trencin, ca ar putea demisiona din functia de presedinte de imagine.

Fostul mare portar a mentionat ca va lua aceasta decizie in cazul in care nu va fi lasat sa-si exprime si criticile in continuare, asa cum doreste Laurentiu Reghecampf. In cele din urma, acesta a batut in retragere si a explicat motivele pentru care s-a suparat pe Duckadam in urma cu o saptamana.

"Nu am nicio problema cu Helmuth. Eu am spus atunci ca voi avea o discutie cu el. Eu imi doresc ca la clubul nostru sa existe o ierarhie. Oamenii din cadrul clubului trebuie sa apere intotdeauna echipa, sunt platiti de club pana la urma. Aceste critici le facem noi intern, iar el face parte din staff-ul nostru, face parte din clubul Steaua", a explicat Reghecampf.

