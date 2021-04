Helmut Duckadam, fata in fata cu Ceausescu: M-am fastacit de emotie

Duckadam s-a nascut pe 1 aprilie 1959 la Semlac, in judetul Arad, si a jucat la mai multe echipe din judet pana a ajuns la echipa fanion a Aradului, adica UTA. A evoluat patru ani pentru UTA (1978-1982), dupa care a fost transferat de Steaua Pe 7 mai 1986, Helmut reusea imposibilul, aparand patru lovituri de departajare in finala cu Barcelona de la Sevilla, moment unic in istoria fotbalului Victoria din finala Cupei Campionilor l-a impresionat pana la un punct si pe Ceausescu, iar fotbalistii Stelei au fost invitati in cladirea Consiliului de Stat, unde li s-a oferit Ordinul Meritul Sportiv."A fost un protocol foarte strict cand ne-am dus la intalnirea cu presedintele. Cand primeam medalia trebuia o luam cu mana stanga pentru a putea sa salutam cu dreapta. Si dupa ce eram felicitati trebuia sa spunem: Servesc Patria!. Dupa aceea mergeam vreo 10 metri sa ciocnim paharul cu sampanie, iar acolo spuneam: Sa traiti, tovarase comandant suprem. Eu am uitat a doua parte si cand am ajuns in fata lui Nicolae Ceausescu am spus: Sanatate. M-am fastacit de la emotii", a povestit Duckadam.Citeste si: