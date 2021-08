Duckadam, făcut praf de suporterii Stelei: "Fost portar, vândut mănuși / Vând suflet, negociabil ". Ce răspuns le-a dat omul care a câștigat Liga Campionilor

Fostul mare portar a declarat în dese rânduri că Steaua este o echipa noua și nu are nimic de a face cu formația care a câștigat Liga Campionilor.""Până acum două zile, țineam cu UTA. Era singura cu care mai țineam, dar de ieri, țin și cu FCSB din nou. Cu Steaua nu am nicio legătură. Am acasă sigla, mă uit la ea când îmi e dor, dar nu. CSA Steaua e o echipă nou înființată. Eu nu sunt judecător.Eu știu cine a continuat. Eu am fost în Europa cu fosta Steaua, actuala FCSB în Europa, pe care toată lumea i-a recunoscut drept fiind continuatoarea. Eu nu mă bag, dar am vrut să spun că de acum două zile țin din nou cu FCSB pentru că a venit Edi Iordănescu. Cred că este cel mai mare transfer pe care l-a făcut în ultimii doi ani Gigi Becali ”, este declarația lui Duckadam care i-a inflamat pe suporterii Stelei.Fanii au afisat un banner la meciul din Liga 2 , de la Slobozia, în care l-au atacat dur pe fostul mare portar."Fost portar, vândut mănuși / Vând suflet, negociabil”, a fost mesajul suporterilor pentru Duckadam, al cărui răspuns nu a întârziat să apară."E foarte greu să am o reacție deoarece eu, în urmă cu 11 ani, când am venit la București, am venit la Steaua. Că între timp s-a hotărât că una poartă FCSB, iar CSA a reînființat echipa de fotbal…. eu mi-am spus mereu părerea, nu retractez nimic. Păi este nou-înființată, n-a funcționat atâția ani. De 4-5 ani a fost reînființată, n-am nicio legătura cu ea.Dacă asta cred suporterii, e părerea lor. Eu nu mă pot supăra pe ei. Ba mă afectează, sigur, pentru că eu mă consider un om care am încercat să nu jignesc pe nimeni. Eu mi-am spus mereu părerile și le voi spune. Sigur că mă afectează, nimănui nu-i place să fie jignit sau ironizat. Eu niciodată nu mi-am vândut sufletul și nu-l voi vinde.Eu sunt la mare acum și am plăcerea că cel puțin 6-7 dinamoviști au dorit să facă poze cu mine, cu toate că nu am fost prea blând nici cu cei de la Dinamo ”, a spus Duckadam la Digisport