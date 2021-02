Helmuth Duckadam isi va lansa cartea despre viata sa. Romanul va fi in limba germana

''Dragi prieteni, cu mare bucurie, va anunt ca in luna martie va aparea in Austria un roman in limba germana, despre viata si cariera mea, scris de Milan Radin, intitulat,, Der Tormann" (Portarul)'', a precizat fostul component al Stelei.Duckadam a mentionat ca ulterior cartea va fi tradusa si in limba romana.Milan Radin, nascut la Timisoara, in 1973, a contribuit in ultimii ani la crearea, lansarea si dezvoltarea multor branduri internationale, fiind omul din spatele brandului Hduckadam 86 si partenerul fostului portar.Duckadam a castigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal cu Steaua in 1986, dupa ce a aparat patru penalty-uri in finala de la Sevilla, cu FC Barcelona (2-0).CITESTE SI: " target="_blank"> Simona Halep a revenit in tara dupa Australian Open: "A trecut supararea". Ce spune despre posibila retragere a Serenei Williams