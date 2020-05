Cati bani incaseaza Duckadam de la FCSB: Vreau sa va anunt ca mi-a fost taiat salariul

Ziare.

com

Acuzat ca sustine ca FCSB e continuatoarea Stelei doar pentru ca e platit de Gigi Becali, fostul portar sustine ca primeste un salariu mic de la finantatorul "ros-albastrilor"."Acum doresc sa lamuresc si treaba asta cu banii pe care eu ii primesc de la Gigi Becali si vezi Doamne doar din acest motiv tot sustin eu ca FCSB este Steaua adevarata. Nu este adevarat! Eu consider si cu bani, dar si fara bani ca FCSB este continuatoarea generatiei Steaua 86. O echipa facuta in 2017 nu are cum sa fie Steaua adevarata. Hai sa fim seriosi! Unde era Armata in 2002-2003 atunci cand Gigi Becali a salvat Steaua de la faliment?", a spus Duckadam la Prosport LIVE "Eu sunt convins ca foarte multi oameni considera ca eu castig de la Gigi Becali un salariu foarte mare.. Incerc sa ii fac imagine Stelei cat pot eu de bine. Astia sunt banii pe care ii primesc de la Gigi Becali, iar multi oameni cred ca eu incasez un salariu foarte mare, inclusiv Adi Bumbescu", a adaugat acesta.Helmuth Duckadam e singurul component al echipei care a castigat Cupa Campionilor in 1986 care spune ca echipa lui Becali e adevarata continuatoare a Stelei.