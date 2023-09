Continua suferintele pentru Duckadam

Helmuth Duckadam a trecut cu bine pete operatie, insa inca mai are de tras.

"Acum imi dau seama ca trebuie sa apreciez mai mult viata", spune Duckadam pentru Pro TV.

Fostul mare portar al Stelei tine regim, trebuie sa faca sport si ia nu mai putin de 15 pastile pe zi!

In plus, Duckadam a fost obligat de doctori sa renunte la fumat: "Tusesc mai rau decat in perioada in care fumam", spune amar presedintele de onoare al Stelei.

Luna trecuta, Helmuth Duckadam a fost operat la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a avut ca scop eliminarea unui anevrism arterial si montarea unei proteze vasculare.

I.G.

