Clipe grele pentru Helmuth Duckadam. Unchiul sau s-a spanzurat in curtea casei din judetul Arad

Barbatul locuia singur, iar vecinii au fost cei care au alertat echipele de salvare, insa nu s-a mai putut face nimic."Duminica, 16.05.2021 ora 16:40 am fost solicitati pentru a interveni intr-o locuinta din localitatea Sagu. Un varstnic a recurs la metode de suicid prin autoasfixiere in urma gandurilor ce il macinau.La fata locului am intervenit alaturi de 10 voluntari, acestia deplasandu-se la locul interventiei cu mijloace personale.Trei voluntari au ajuns la fata locului cu cateva clipe inaintea detasamentului SMURD din Vinga, dar a fost prea tarziu. Manevrele de resuscitare conform protocolului nu au mai putut sa ii salveze viata", au precizat Pompierii Voluntari din Sagu, conform prosport Batranul avea 83 de ani si era fratele tatalui lui Helmuth Duckadam.