Toată lumea se roagă pentru Bruce Willis: "Demența este grea"

Este "dificil de ştiut" dacă starul hollywoodian Bruce Willis este conştient că suferă de demenţă frontotemporală (FTD), a declarat soţia sa, Emma Heming Willis care a vorbit despre starea sa de sănătate.

Vorbind luni cu Hoda Kotb în cadrul emisiunii Today de pe NBC, Heming Willis a descris modul în care diagnosticul a afectat cuplul şi pe cele două fiice ale lor.

"Ceea ce am învăţat este că demenţa este grea. Este greu pentru persoana diagnosticată. Este greu şi pentru familie. Iar acest lucru nu este diferit pentru Bruce sau pentru mine sau pentru fetele noastre", a spus ea. "Şi când spun că este o boală de familie, chiar este".

Kotb a întrebat-o pe Heming Willis dacă soţul ei este conştient de starea lui, la care ea a răspuns: "Greu de ştiut".

Heming Willis a apărut în emisiune pentru a sensibiliza publicul cu privire la FTD şi a fost însoţit de Susan Dickinson, CEO al Asociaţiei pentru Degenerare Frontotemporală.

Dickinson a explicat că unul dintre lucrurile pe care boala le afectează este autocunoaşterea şi, prin urmare, unii oameni nu mai înţeleg că ei înşişi s-au schimbat.

Kotb a întrebat, de asemenea, cum a afectat-o diagnosticul pe Heming Willis.

"Cred că a fost binecuvântare şi blestem", a spus ea, explicând că este bine să înţeleagă în sfârşit ce i se întâmplă, chiar dacă este dureros.

"Faptul că ştiu ce i se întâmplă lui Bruce face ca totul să fie un pic mai uşor", a adăugat ea.

În ceea ce priveşte modul în care au explicat situaţia fiicelor Mabel şi Evelyn, "suntem o familie foarte sinceră şi deschisă", a spus ea. "Şi, ştiţi, cel mai important lucru a fost să putem spune care este boală, să explicăm ce este, pentru că atunci când ştii ce este boală din punct de vedere medical, totul capătă sens".

"De când am anunţat diagnosticul de afazie al lui Bruce, în primăvara anului 2022, starea lui Bruce a progresat", a precizat atunci familia Willis într-un comunicat. "Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deşi acest lucru este dureros, este o uşurare să avem în sfârşit un diagnostic clar".

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.

“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf