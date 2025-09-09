Județul în care sute de elevi încep școala online. Care este motivul

Un focar de hepatită A a fost confirmat în județul Buzău de Direcția de Sănătate Publică, iar autoritățile au decis ca sute de elevi să înceapă noul an școlar în sistem online. Decizia a fost luată după ce DSP Buzău, care monitorizează îndeaproape evoluția situației, a făcut anchetă epidemiologică.

12 cazuri au fost înregistrate până acum, la persoane cu vârste între 2 și 45 de ani, a anunțat Direcția de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în satul Ivănețu, unde mai mulți membri ai aceleași familii au fost diagnosticați cu hepatită A.

„Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepția celor care au evoluat în aceeași familie. Am vaccinat 13 contacți receptivi și mai avem vaccin disponibil pentru eventuale situații noi.

Am sensibilizat autoritățile locale privind salubrizarea zonei, în special în satul Ivănețu. Facem supraveghere activă prin asistenții comunitari, asistentul social și medicul din zonă. Populația a fost înștiințată să contacteze medicul imediat ce apare vreo modificare a stării generale”, a declarat medicul epidemiolog Carmen Scîntei, de la DSP Buzău, potrivit Click!.

Imediat după ce au fost descoperite cele 12 cazuri, DSP a dispus vaccinarea contacților direcți ai bolnavilor și a cerut autorităților locale să intensifice acțiunile de salubrizare, în special în satul Ivănețu. Totodată, medicii și asistenții comunitari fac supraveghere activă în zonă.

Populația a fost avertizată să anunțe medicul imediat la apariția unor simptome precum oboseală accentuată, febră, dureri abdominale sau îngălbenirea pielii și a ochilor.

De asemenea, pentru a preveni alte îmbolnăviri, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a decis să suspende cursurile față în față și le-a mutat în online pentru toți cei 310 elevi din comună.

„În data de vineri am aflat că 10 copii din comuna Brăești sunt internați cu hepatită A. Având în vedere începerea noului an școlar și faptul că unitatea de învățământ numără 310 elevi, am decis, împreună cu conducerea școlii și consiliul de administrație, ca, în această săptămână, elevii să învețe online, până depistăm cauza focarului”, a explicat inspectorul general ISJ Buzău, Daniela Palcău.

