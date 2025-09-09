Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Județul în care sute de elevi încep școala online. Care este motivul

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:01
237 citiri
Județul în care sute de elevi încep școala online. Care este motivul
Sală de clasă FOTO Pixabay

Un focar de hepatită A a fost confirmat în județul Buzău de Direcția de Sănătate Publică, iar autoritățile au decis ca sute de elevi să înceapă noul an școlar în sistem online. Decizia a fost luată după ce DSP Buzău, care monitorizează îndeaproape evoluția situației, a făcut anchetă epidemiologică.

12 cazuri au fost înregistrate până acum, la persoane cu vârste între 2 și 45 de ani, a anunțat Direcția de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în satul Ivănețu, unde mai mulți membri ai aceleași familii au fost diagnosticați cu hepatită A.

„Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepția celor care au evoluat în aceeași familie. Am vaccinat 13 contacți receptivi și mai avem vaccin disponibil pentru eventuale situații noi.

Am sensibilizat autoritățile locale privind salubrizarea zonei, în special în satul Ivănețu. Facem supraveghere activă prin asistenții comunitari, asistentul social și medicul din zonă. Populația a fost înștiințată să contacteze medicul imediat ce apare vreo modificare a stării generale”, a declarat medicul epidemiolog Carmen Scîntei, de la DSP Buzău, potrivit Click!.

Imediat după ce au fost descoperite cele 12 cazuri, DSP a dispus vaccinarea contacților direcți ai bolnavilor și a cerut autorităților locale să intensifice acțiunile de salubrizare, în special în satul Ivănețu. Totodată, medicii și asistenții comunitari fac supraveghere activă în zonă.

Populația a fost avertizată să anunțe medicul imediat la apariția unor simptome precum oboseală accentuată, febră, dureri abdominale sau îngălbenirea pielii și a ochilor.

De asemenea, pentru a preveni alte îmbolnăviri, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a decis să suspende cursurile față în față și le-a mutat în online pentru toți cei 310 elevi din comună.

„În data de vineri am aflat că 10 copii din comuna Brăești sunt internați cu hepatită A. Având în vedere începerea noului an școlar și faptul că unitatea de învățământ numără 310 elevi, am decis, împreună cu conducerea școlii și consiliul de administrație, ca, în această săptămână, elevii să învețe online, până depistăm cauza focarului”, a explicat inspectorul general ISJ Buzău, Daniela Palcău.

Nou scandal în Coaliție. USR atacă "vechile partide" că au făcut zid în jurul ASF. "Protecția politică funcționează la cel mai înalt nivel"
Nou scandal în Coaliție. USR atacă "vechile partide" că au făcut zid în jurul ASF. "Protecția politică funcționează la cel mai înalt nivel"
USR a acuzat marți, 9 septembrie, ”vechile partide” PSD, PNL și UDMR că au făcut zid în jurul ASF și au blocat audierea conducerii în Comisia de Buget din Parlament. ”Astăzi,...
Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională (CCR), Ilie Bolojan își va da demisia din funcția de premier, a declarat, marți, 9 septembrie, Daniel Fenechiu,...
#hepatita a, #focar hepatita Buzau, #scoala online, #copii bolnavi , #hepatita copii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
ObservatorNews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Vremea in Romania pana pe 6 octombrie
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoșoacă a răcnit la Maia Sandu, în Parlamentul European. Lidera SOS, huiduită. "E adevărat, e istorie" VIDEO
  2. Gazprom pierde ultimul mare client din Europa. Viktor Orban caută un nou furnizor occidental
  3. Profesorii sunt bine plătiți în România, indiferent de nivelul la care predau, arată un raport internațional. Unde sunt cele mai mari venituri. Cum ne comparăm cu alte țări.
  4. Israelul a atacat liderii Hamas aflați în Qatar. Lovitură a serviciilor secrete în capitala unui stat arab
  5. Județul în care sute de elevi încep școala online. Care este motivul
  6. Circulă mesaje false semnate ANAF, care conțin solicitări nejustificate sau linkuri care pun în pericol securitatea datelor personale. Care sunt singurele căi de comunicare sigură
  7. Când judecă CCR cele patru sesizări AUR împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan
  8. Sprijinul pentru capitalism, la un nou minim în Statele Unite, potrivit unui sondaj GALLUP
  9. Oamenii Rusiei din Moldova au furat milioane de dolari primiți de la Kremlin pentru destabilizarea țării, cum s-a întâmplat și în Ucraina. De ce Moscova nu poate să ia „măsuri”
  10. Trump minimizează gravitatea violenței domestice. „Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”