Focar de hepatită A într-un județ din România. 131 de persoane au fost diagnosticate, iar alte 400 sunt suspecte, după ce au intrat în contact cu bolnavii

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:51
292 citiri
Focar de hepatită A într-un județ din România. 131 de persoane au fost diagnosticate, iar alte 400 sunt suspecte, după ce au intrat în contact cu bolnavii
Focar de hepatită A în județul Dolj Foto: Pixabay

Autoritățile sanitare din Dolj se confruntă cu o situație alarmantă, după confirmarea mai multor focare de hepatită A în județ. 131 de persoane au fost deja diagnosticate, iar aproape 400 de contacți sunt monitorizați, în timp ce Direcția de Sănătate Publică încearcă să limiteze răspândirea bolii prin vaccinare și măsuri de igienizare, pe fondul reticenței comunităților față de imunizare.

Focarele au fost confirmate în șapte localități din județul Dolj, iar Direcția de Sănătate Publică a luat măsuri în încercarea de a limita aceste cazuri. O parte dintre cei infectați au ajuns la spital, iar cei sănătoși încearcă să se protejeze, arată Antena 3 CNN.

În acest sens, DSP a achiziționat doze de vaccin atât pentru populația adultă, cât și pentru copii. De altfel, au fost demarate anchete epidemiologice, iar focare au fost distribuite peste 1600 de tablete cu cloramină.

Deși este un vaccin sigur, iar reacțiile sunt minime, oamenii refuză vaccinarea. Hepatita A se mai numește şi boala mâinilor murdare şi este o maladie infecţioasă care se transmite prin consumul de apă, alimente contaminate sau contactul cu o persoană bolnavă.

Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților, care, în această perioadă, judecă doar cauzele legate de drepturi și libertăți, precum arestările...
Nicușor Dan „reînvie” tema reorganizării administrativ-teritoriale, dar spune că nu se poate discuta acum. Certurile coaliției pe concedierile din administrație îl contrazic
Nicușor Dan „reînvie” tema reorganizării administrativ-teritoriale, dar spune că nu se poate discuta acum. Certurile coaliției pe concedierile din administrație îl contrazic
Reforma administrativ-teritorială a României sau regionalizarea, este una dintre temele care apare periodic în discursul politic din ultimii 35 de ani, la fel ca alte teme precum reducerea...
#hepatita, #alerta, #epidemie, #focar, #directia de sanatate publica , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
Digi24.ro
VIDEO Cearta intre doi lideri PSD-PNL: "Zat sa-i spui lui ma-ta, mai porcule, ce eu sunt pisica?"/"Mi-a spus sa-mi iau pastile"
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Focar de hepatită A într-un județ din România. 131 de persoane au fost diagnosticate, iar alte 400 sunt suspecte, după ce au intrat în contact cu bolnavii
  2. Horoscop zilnic. Joi, 2 octombrie. Zodia care primește o vizită neașteptată
  3. Bancul zilei: Ce vrea un hoț de la un politician
  4. Palatul Cotroceni, iluminat roz de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân. Partenera preşedintelui, Mirabela Grădinaru, a aprins luminile
  5. Un cercetător în domeniul longevității spune că toată lumea este prea obsedată de a trăi veșnic. Cele două obiceiuri anti-îmbătrânire pe care le urmează
  6. Care este cel mai bun moment pentru a consuma proteine dacă vrei să-ți crești masa musculară
  7. „De multe ori mă simt pierdută pentru că nu sunt căsătorită și nu am copii”. Cum și-a schimbat o tânără perspectiva asupra vieții, urmând sfatul mătușii de 93 de ani
  8. Florin Ristei și Yasmin Awad, semne de despărțire? Ce mesaje a transmis influencerița: „A dispărut flacăra”
  9. Monica Gabor revine în atenția publică. Irina Columbeanu, imagini cu mama ei din Dubai: „Ce mult s-a schimbat” VIDEO
  10. Alimentul consumat după exerciții fizice care reduce inflamația mai mult decât carbohidrații