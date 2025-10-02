Focar de hepatită A într-un județ din România. 131 de persoane au fost diagnosticate, iar alte 400 sunt suspecte, după ce au intrat în contact cu bolnavii

Autoritățile sanitare din Dolj se confruntă cu o situație alarmantă, după confirmarea mai multor focare de hepatită A în județ. 131 de persoane au fost deja diagnosticate, iar aproape 400 de contacți sunt monitorizați, în timp ce Direcția de Sănătate Publică încearcă să limiteze răspândirea bolii prin vaccinare și măsuri de igienizare, pe fondul reticenței comunităților față de imunizare.

Focarele au fost confirmate în șapte localități din județul Dolj, iar Direcția de Sănătate Publică a luat măsuri în încercarea de a limita aceste cazuri. O parte dintre cei infectați au ajuns la spital, iar cei sănătoși încearcă să se protejeze, arată Antena 3 CNN.

În acest sens, DSP a achiziționat doze de vaccin atât pentru populația adultă, cât și pentru copii. De altfel, au fost demarate anchete epidemiologice, iar focare au fost distribuite peste 1600 de tablete cu cloramină.

Deși este un vaccin sigur, iar reacțiile sunt minime, oamenii refuză vaccinarea. Hepatita A se mai numește şi boala mâinilor murdare şi este o maladie infecţioasă care se transmite prin consumul de apă, alimente contaminate sau contactul cu o persoană bolnavă.

