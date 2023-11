Hercule de România ridică 10 ”elefanți” într-o lună: “Dacă unul are 5 tone, vă dați seama...”

Rareș Toader, cel mai bun aruncător de greutate din România, este în curs de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul de 1,84 înălțime și 105 kilograme povestește amuzat că în 30 de zile ridică deasupra capului greutatea a 10 elefanți, unul cântărind, în medie, 5 tone.

„Momentan mă antrenez și sunt în formă, sunt în curs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris, în ranking-ul oficial” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

În drumul spre Paris, atletul de 26 de ani ridică tone la antrenamente.

“Undeva la 40-50 de tone pe lună. Vă dați seama cam într-un an ce tonaj ridică un aruncător de greutate. 50 de tone înseamnă fiecare kilogram adunat de la toate exercițiile” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

În 30 de zile, el ridică deasupra capului greutatea a mai multor elefanți.

“Dacă unul are 5 tone, vă dați seama...” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Pentru Toader, participarea la Jocurile Olimpice de la Paris nu ar fi o premieră. În 2021, sportivul a fost prezent și la Tokyo.

“Sunt sigur că la anul voi fi la Paris și voi face tot posibilul pentru un rezultat cât mai bun. Dacă planul îmi iese cum am stabilit cu antrenorul meu, sunt sigur că o să obțin o clasare mai bună decât la Tokyo” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Ads

De un an, Rareș este antrenat de o fostă mare sportivă la aruncarea discului, Nicoleta Grasu, care a bifat 6 ediții de Jocuri Olimpice.

„Este o mare antrenoare și o fostă mare sportivă. Am început o colaborare frumoasă, și avem o comunicare bună” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Rareș a avut un an 2023 greu, cu o accidentare la șold care i-a dat mari bătăi de cap.

„Din punct de vedere sportiv a fost un an destul de dificil, am întâmpinat și niște accidentări, mai exact la începutul anului, în februarie. Am participat la un concurs internațional în Praga și acolo am simțit o durere profundă de șold. Eram în curs de pregătire pentru campionatele europene de la Istanbul unde am și obținut locul 9 sub accidentare. A fost un an cu multe provocări și personale și sportive și am reușit să trec cu bine peste toate” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Baremul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris este de 21,40 metri, iar recordul personal al sportivului este de 21,29 metri.

Ads

„Anul acesta am reușit 20,84 metri, în luna mai după care m-am chinuit cu accidentarea de la șold. Sunt convins că în acest an puteam și mai mult. La antrenamente am avut niște rezultate care îmi dau speranță pentru anul viitor” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Datorită staturii sale impozante, de multe ori prietenii apelează la el să îi ajute la diferite activități.

„Îi mai ajut să mute mobila, la o mașină, când au nevoie de mine sunt prezent” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Și la cumpărături sportivul se bazează pe calitățile sale fizice.

„Car multe baxuri cu apă...cele mai multe luate odată au fost 4, dacă aș mai fi avut mâini sau degete, cu siguranță căram mai multe” - Rareș Toader, multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

Ads