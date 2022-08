Prima echipă din România care intră în colaps financiar: "Suntem neplătiți din aprilie"

Preşedintele FC Hermannstadt, Dani Coman, a declarat, luni seară, după remiza cu FC Botoşani, scor 1-1, din Superligă, că la echipa sibiană sunt probleme financiare, subliniind că nici autorităţile locale şi nici oamenii de afaceri nu ajută clubul.

"Am crezut că, odată cu promovarea, lucrurile se vor schimba în bine. Din păcate, nu s-a schimbat absolut nimic, sunt aceleaşi probleme. Mă întreb în fiecare zi de ce se mai construieşte stadionul la Sibiu. Pentru ce? Dacă această echipă nu are pic de sprijin, nu există pic de interes de la nimeni din Sibiu, exceptând-o pe doamna Daniela Câmpean (n.r. - preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu), care ne-a ajutat atât cât a putut. De ce la alte echipe, în alte judeţe, Buzău, Piteşti, Iaşi, Cluj, se pot finanţa echipele de către Primărie, iar la Sibiu nu? Dacă nu se vrea ca această echipă să facă performanţă, să ne spună, să ne luăm bagajele şi să plecăm! Am ajuns în situaţia în care îmi e ruşine să intru în vestiar. Nu e normal, am venit aici să mă ocup de fotbal. Sunt jucători de mare caracter aici, niciodată n-au comentat nimic, indiferent unde s-au antrenat. Ce să le spunem, că aşteptăm banii din drepturile TV? Să aştepte în fiecare săptămână că se va întâmpla ceva la clubul ăsta?", a spus Coman la Digisport.

El a subliniat că se gândeşte să plece de la echipa din Sibiu. "Dacă nu vrem să supărăm oamenii, eu vreau să-i supăr pe toţi. Toţi oamenii de afaceri din Sibiu, autorităţile locale. Să se supere pe mine, dar să ajute echipa. Dani Coman şi-a îndeplinit obiectivul la Sibiu, dar este echipa sibienilor, nu a mea. Da, ia în calcul serios să plec, pentru că îmi doresc să fac performanţă. Vreau ca toată lumea să fie mulţumită, să fie plătită la zi. Ultimul salariu a venit în luna aprilie. Gândiţi-vă cum vin jucătorii la antrenament! Dacă toată săptămâna stai şi te gândeşti că n-ai bani să-ţi plăteşti ratele la bancă, că ai familie, că îţi întreţii părinţii, nu poţi să te motivezi şi să joci. Dar băieţii au făcut-o exemplar de fiecare dată. De şase luni, Ştefan Băcilă plăteşte singur la Hermannstadt. Nu mai poate! Sunt alte timpuri. Sunt extrem de multe probleme", a adăugat Dani Coman.

Hermannstadt, echipă nou-promovată, este neînvinsă în noul sezon, având cinci puncte în trei partide.

