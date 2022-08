Ministerul Apărării din Marea Britanie a actualizat în dimineața zilei de sâmbătă, 13 august, informațiile cu privire la cel mai fierbinte punct al contraofensivei Ucrainei.

Este vorba despre bătălia pentru orașul Herson, unde armata ucraineană a adoptat tactica izolării inamicului înainte de, cel mai probabil, un atac decisiv pentru recucerirea teritoriului.

Serviciul de informații militar britanic a publicat următoarea informare cu privire la situația curentă din teren, din care reiese că forțele ucrainene au scos din uz două poduri peste Nipru situate la o distanță de 65 de kilometri unul de celălalt:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 August 2022

