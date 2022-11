Rușii bombardează orașul Herson. Cel puţin 15 morţi şi zeci de răniţi, inclusiv un copil, într-un atac asupra unor locuințe private VIDEO

Cel puţin 15 civili au fost ucişi vineri într-un bombardament rusesc al oraşului Herson, în sudul Ucrainei, anunţă un reprezentant al oraşului din care trupele Moscovei s-au retras în urmă cu două săptămâni, relatează AFP.

”Azi (vineri), 15 locuitori ai oraşului au fost ucişi, iar alţi 35 au fost răniţi, inclusiv un copil”, în aceste atacuri ruseşti, acuză, pe reţele de socializare, o reprezentantă a Administraţiei Militare a Hersonului, Galîna Lugova.

Ea precizează că mai multe ”case private şi imobile foarte înalte” au fost avariate în aceste atacuri aeriene.

Even after its withdrawal, Russia keeps terrorizing the free people of #Kherson. Today Russian forces attacked a residential neighborhood in the city, recently liberated by #Ukraine. At least 4 people were killed, 6 more injured. pic.twitter.com/sDOA1BQNwk