Ucrainenii din Herson sărbătoresc pe întuneric plecarea rușilor. Orașul nu are energie electrică, apă potabilă și căldură VIDEO

Ucrainenii din Herson sărbătoresc la lumina farurilor de mașini și a focurilor alungarea ocupanților ruși. Orașul din sudul Ucrainei nu este alimentat cu energie electrică, apă și căldură.

Rușii au distrus aproape toată infrastrcutura orașului, înainte de a se retrage pe malul stâng al râului Nipru. Armata ucraineană a intrat vineri în oraș. În zonele simbolice au fost arborate steaguri ale Ucrainei și ale Uniunii Europene.

”Hersonul se întoarce sub controlul Ucrainei, Unităţi din cadrul forţelor armate ucrainene intră în oraş”, a anunţat într-o postare pe Facebook Ministerul Apărării din Ucraina.

Diplomaţia ucraineană a salutat vineri ”o victorie importantă”, după anunţarea retragerii ruse din nordul regiunii ucrainene Herson (sud), o nouă înfrângere usturătoare după apropae nouă luni de campanie militară în Ucraina.

More footage from Kherson pic.twitter.com/bfCgbah9iY

Această retragere este a treia ca amploare de la începutul inbvaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie, după ce Rusia a renunţat în primăvară să cucerească Kievul, iar apoi a fost înfrântă în norsd-est, în septembrie şi a abandonat aproape în întregime regiunea ucrainjeană Herson.

”Ucraina este pe cale să obţină altă victorie importantă în acest moment şi arată că, orice ar spune sau face Rusia, Ucraina va câştiga”, a scris într-un mesaj postat pe Twitter ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

Greetings from the residents of Kherson to our soldiers 💪 pic.twitter.com/f9N5yAjYDF