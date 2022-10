Ucrainenii avansează în Herson. Șeful administrației ruse din regiune anunță evacuarea populației civile pe malul stâng al Niprului

Șeful administrației de ocupație din regiunea Herson a anunțat marți relocarea populației civile din regiune pe malul stâng al Niprului.

În urmă cu cinci zile, Moscova a anunțat că va evacua Hersonul după un apel din partea șefului regiunii instalat de Rusia, stârnind temeri că orașul ocupat va deveni o nouă linie de front.

Vladimir Saldo, fost primar al orașului-port, care a fost instalat în aprilie de forțele ruse ca șef al regiunii extinse Herson, i-a cerut în mod special lui Vladimir Putin să îi ajute pe cei care doresc să fugă de lupte, susținând că atacurile ucrainene pun în pericol viața localnicilor.

Saldo, care a fost primar al orașului Herson între 2002 și 2012, a declarat: „Vreau să vă cer ajutor în organizarea unei astfel de activități. Noi, locuitorii regiunii Herson, știm cu siguranță că Rusia nu-și abandonează oamenii, iar Rusia oferă întotdeauna sprijin acolo unde este nevoie”.

