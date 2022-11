Armata ucraineană a ajuns în centrul orașului Herson. Steaguri ale Ucrainei şi UE au fost ridicate în mai multe locuri simbolice VIDEO

Diplomaţia ucraineană salută vineri ”o victorie importantă” după anunţarea retragerii armatei ruse din nordul regiunii ucrainene Herson (sud), ocupată de la începutul lui martie, relatează AFP.

Ucraina este pe cale să obţină altă victorie importantă în acest moment şi să arate că, orice ar face sau ar spune Rusia, Ucraina va câştiga”, scrie într-un mesaj postat pe Twitter ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

Numeroase publicaţii ucrainene, între care şi The Kyiv Independent sau The Kyiv Post, scriu că forţe ucraine er fi intrat în oraş.

Kherson is back home 🇺🇦. Russia leaves the city empty-handed. It was never a good idea to invade Ukraine. This war will transform Russia, but not in the way Kremlin intended. The Russian Empire stops here, in Ukraine. Video by Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/KWIqRfBkkt