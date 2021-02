Presupusul turnator al scriitoarei Herta Muller, numit in conducerea Muzeului Satului Banatean din Timisoara. Acesta a fost revocat dupa dezvaluirile presei

Publicatiile locale - printre care Ziua de Vest - au scris despre presupusa colaborare a lui Walther Konschitzky cu Securitatea in dosarul castigatoarei Premiului Nobel pentru literatura.Miercuri, 24 februarie, vicepresedintele Consiliului Judetean, Cristian Mos, a anuntat ca va indrepta gafa si ca il va revoca din functie pe Konschitzky, scrie publicatia G4media.ro "In urma informatiilor aparute in articolele din presa locala, cu privire la colaborarea domnului Walther Konschitzky cu Securitatea, va anunt ca, in aceasta dimineata, am purtat o discutie atat cu directorul Muzeului Satului Banatean, domnul Danut Radoslav, cat si cu o parte dintre membrii Consiliului de Administratie al Muzeului si am primit asigurari ca numirea domnului Walther Konschitzky in Consiliul Stiintific o sa fie revocata in cel mai scurt timp.In locul dumnealui, o sa fie numita doamna Daniela Crainic, Presedintele Asociatiei Lunca Poganisului - asociatie care are ca scop identificarea, conservarea si promovarea valorilor culturale si naturale locale si ale patrimoniului local", a scris Cristian Mos pe Facebook