Un roman al Hertei Muller ar putea fi premiat in SUA

Un roman al laureatei premiului Nobel pentru Literatura Herta Muller este printre finalistii pentru un premiu acordat in SUA pentru cele mai bune traduceri in limba engleza de fictiune si poezie.

Volumul lui Muller, "Ingerul foamei", a fost tradus din limba germana de Philip Boehm si a fost nominalizat pentru premiul de cel mai bine tradusa carte, informeaza Fremont Tribune.

La Best Translated Book Award vor intra in competitie zece lucrari de fictiune si sase carti de poezie, care au fost anuntate miercuri de Three Percent, un centru pentru literatura internationala cu sediul la Universitatea din Rochester, New York.

Castigatorii, autorii si traducatorii, vor primi fiecare cate 5.000 de dolari, bani donati de Amazon.com.

Printre nominalizati se mai numara si "The Planets" a argentinianului Sergio Chejfec, tradusa din spaniola de Heather Cleary, precum si "The Invention of Glass" a lui Emmanuel Hocquard, tradusa din franceza de Cole Swenson si Rod Smith.

Premiantii vor fi anuntati luna viitoare.