Haaland a facut spectatol in Bundesliga. Norvegianul a marcat patru goluri intr-un meci in care a debutat cel mai tanar jucator din istoria Germaniei

Haaland a marcat in minutele 47, 49, 62 si 79. Celalalt gol al invingatorilor a fost inscris de Guerreiro, in minutul 70.La Dortmund a debutat si cel mai tanar jucator din istoria campionatului german.La 16 ani si o zi, Youssoufa Moukoko a jucat primele minute din Bundesliga.Pentru Hertha a marcat Cunha '33, '79 (penalty).Borussia Dortmund ocupa locul doi in clasament, cu 18 puncte, iar Hertha este pe 13, cu 7 puncte. Lider este Bayern Munchen , care are 19 puncte.