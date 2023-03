Dosarul Hexi Pharma: Oamenii lui Dan Condrea scapă de răspunderea penală pentru dezinfectanții diluați vânduți în spitale

Foștii directori ai Hexi Pharma – Flori Dinu și Mihai Leva – precum și firma producătoare de biocide au scăpat de răspunderea penală vineri, 3 martie, pentru acuzațiile de înşelăciune, uz de fals și participație improprie la zădărnicirea combaterii bolilor ca urmare a intervenirii prescripţiei. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Un complet de judecată format din magistrații Iuliana Marilena Ciolcă și Mihai Alexandru Mihalcea de la Curtea de Apel București au pronunțat decizia finală în dosarul în care Hexi Pharma – firma omului de afaceri Dan Condrea, care s-a sinucis – a fost deferită justiției în legatura cu livrarea dezinfectanților diluați către 340 de spitale din România.

„Dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata DINU FLORI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, (…) zădărnicirea combaterii bolilor, în forma participației improprii, (…) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Aplica inculpatei măsura de siguranță a interzicerii funcției de manager într-o societate comercială, precum și exercitarea oricărei activități într-o societate având ca obiect producerea și comercializarea de biocide, pe o perioadă de 5 ani.

sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, (…) zădărnicirea combaterii bolilor, în forma participației improprii, (…) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Aplica inculpatei măsura de siguranță a interzicerii funcției de manager într-o societate comercială, precum și exercitarea oricărei activități într-o societate având ca obiect producerea și comercializarea de biocide, pe o perioadă de 5 ani. Dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul LEVA MIHAI , sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, (…) zădărnicirea combaterii bolilor, în forma participației improprii, (…) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale .Aplica inculpatului măsura de siguranță a interzicerii funcției de șef producție, precum și exercitarea oricărei activități într-o societate având ca obiect producerea și comercializarea de biocide, pe o perioadă de 5 ani.

, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, (…) zădărnicirea combaterii bolilor, în forma participației improprii, (…) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale .Aplica inculpatului măsura de siguranță a interzicerii funcției de șef producție, precum și exercitarea oricărei activități într-o societate având ca obiect producerea și comercializarea de biocide, pe o perioadă de 5 ani. Dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 (n.r.- înșelăciune), uz de fals, în formă continuată, (…) participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, (…) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Va aplica inculpatei măsura de siguranță a interzicerii producerii și comercializarii de biocide, pe o perioadă de 5 ani”, se arată în decizia CAB.

Ads

Totuși, Hexi Pharma, firma care a livrat dezinfectanți diluați către 340 de spitale din România, a fost obligată să plătească despgubiri către unitățile medicale.

Procurorii, siliți de CCR să „depună armele” în Dosarul Hexi Pharma

Pe data de 8 noiembrie 2022, la ultimul termen de judecată, procurorul de ședință al Parchetului General a arătat în fața instanței că nu există altă opțiune decât încetarea procesului penal, urmare a ultimei decizii a ICCJ și a celor două ale CCR pe tema prescripţiei.

„Justiția nu are altă opțiune decât să lucreze cu materialul Legiuitorului (n.r. – Parlamentul). Există posibilitatea ca statul român să fie sancționat, în viitor, că nu a respectat Tratatul (n.r. – de aderare la Uniunea Europeană) dar, pentru moment, nu se poate reține o asemenea încălcare. Până la urmă, Legiuitorul are posibilitatea să reglementeze sau nu. Opțiunea pe care o are instanța în prezent nu poate fi alta decât să se conformeze. ÎCCJ impune această soluție de aplicare a deciziilor CCR, este o chestiune de legalitate. În condițiile acestea, apreciem că se impune admiterea apelului, desființarea hotărârii (n.r. – de condamnare) și încetarea procesului penal. Avem în vedere obligația respectării deciziilor CCR, care sunt obligatorii. Fiecare magistrat e evaluat profesional și în funcție de respectarea hotărârilor CCR. La fel e și la procurori. În caz contrar, există un risc de abatere disciplinară pentru magistrat. Atâta timp cât ICCJ și-a asumat un alt punct de vedere decât prof. Vintilă Dongoroz, atunci nu avem altă variantă decât să constatăm că nu avem un text de lege pe întreruperea prescipției. Dacă întreruperea prescripţiei nu mai produce efecte, atunci soluția nu poate fi alta decât întreruperea procesului”, a declarat procurorul de ședință al Parchetului General.

Ads

Flori Dinu: „Nu intra în atribuțiile mele să urmăresc procesul de producție”

În ultimul cuvânt, Flori Dinu și-a susținut nevinovăția și a spus că nu era treaba ei să verifice dacă biocidele livrate de firma la care ea era director general se ridicau și în fapt la standardele trecute, teoretic, pe etichetă.

„Nu aveam de unde să știu dacă produsul pe care urma să îl comercializăm avea sau nu concentrația din documente. Concentrația se măsoară pe câteva produse, în mod aleatoriu, nu mă satisface acest lucru. Singura modalitate prin care puteam determina concentrația era prin expertiză chimică. Nu era în atribuțiile mele să urmăresc procesul de producție. Ați solicitat părților civile să pună la dispoziție înscrisuri din care să rezulte dacă spitalele testau sau nu produsele pe care noi le livram. Din toate documentele pe care toate spitalele din țara asta le-au depus la dosar, nu există unul care să demonstreze că produsele noastre nu au avut eficiența scontată. Dimpotrivă, unele demonstrează ineficiența altor produse, livrate de alți producători”, a spus Flori Dinu în ultimul cuvânt.

Ads

Mihai Leva, fost director de producție - pe care Flori Dinu a aruncat vina aproape imperceptibil când a susținut mai sus că nu ea se ocupa de procesul de producție - a susținut că e de acord cu avocatul lui și cere încetarea procesului penal. Mihai Leva a simțit nevoia să explice că el, de fapt, întocmea doar „fișa de securitate” a biocidelor, adică un document care se eliberează doar acelor produse care conțin substanțe toxice.

Acuzațiile procurorilor în Dosarul Hexi Pharma 1

Pe fond, în Dosarul „Hexi Pharma 1”, Flori Dinu a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare, Mihail Leva – 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Mai există un dosar, „Hexi Pharma 2”, care se judecă pe rolul Tribunalului București, obiectul cauzei fiind evaziunea fiscală.

În martie 2017, compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru săvârşirea a 340 de infracţiuni de înşelăciune (dintre care şapte având consecinţe deosebit de grave), uz de fals (61 de acte materiale), precum şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Ads

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (49 de acte materiale) şi participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, precum şi Mihai Leva, şef de producţie al companiei, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (33 de acte materiale) şi complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Procurorii susţineau că, în perioada 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, Hexi Pharma a indus în eroare reprezentanţii a 340 de unităţi sanitare „prin prezentarea ca adevărată a unor calităţi mincinoase ale produselor propria”, referitoare la concentraţia substanţelor active şi la eficienţa biocidă, precum şi prin utilizarea de mijloace frauduloase constând în etichete şi alte înscrisuri ce atestă elemente de conformitate nereale, determinându-i în acest mod să încheie contracte de achiziţie de produse biocide şi pricinuindu-le o pagubă.

Din probatoriul administrat a mai rezultat că, în intervalul 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, Flori Dinu, în calitate de director general al Hexi Pharma, a coordonat activitatea de vânzări desfăşurată de companie, asigurând plasarea pe piaţă la aproape toate unităţile sanitare de dimensiuni mari din România a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, înlesnind cu intenţie nerespectarea de către membrii personalului medical de specialitate a măsurilor privitoare la prevenirea şi combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase).

Ads