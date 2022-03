Dosarul de înşelăciune în care sunt vizați Flori Dinu și compania Hexi Pharma – cel legat de livrarea dezinfectanților diluați către 340 de spitale din România – s-a blocat în a doua expertiză, una contabilă, după ce cauza a bătut pasul pe loc în perioada grevei judecătorești din 2019, în perioada pandemiei, apoi pe motiv că nu e gata expertiza chimică.

La termenul de vineri, 4 martie, completul de apel condus de judecătoarea Iuliana Marilena Ciolcă a anunțat că expertiza contabilă asupra documentelor Hexi Pharma este gata în proporție de 60%. Expertiza a debutat în toamna anului 2021 și de atunci, în așteptarea rezultatelor, cauza se tot amână.

Cele două experte contabile au depus la dosar o cerere de majorare a onorariului de la 5.000 de lei la 6.600 de lei, diferența fiind justificată de costurile fotocopierii documentelor. Altfel spus, 1.600 de lei au costat doar copiile xerox.

„Am făcut totuși un progres. Admitem cererea de majorare a onorariului experților. Facem adresă către experți prin care le punem în vedere ca, în termenul cel mai scurt cu putință, să finalizeze expertiza”, a dispus judecătoarea Iuliana Marilena Ciolcă.

Ads

Compania Hexi Pharma rămâne cu interdicția de produce dezinfectanți

Reprezentanții Hexi Pharma au solicitat ridicarea măsurilor preventive dispuse asupra firmei, arătând că societatea este în insolvență.

Vineri după-amiază a venit și decizia Curții de Apel București:

Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive (…) dispuse faţă de inculpata - persoană juridică SC Hexi Pharma Co. SRL.

şi temeinicia măsurii preventive (…) dispuse faţă de inculpata - persoană juridică SC Hexi Pharma Co. SRL. Dispune menţinerea faţă de inculpata - persoană juridică SC Hexi Pharma Co. SRL- pentru o perioadă de 60 de zile, a următoarelor măsuri preventive: a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau de lichidare a persoanei juridice; b) interdicţia iniţierii fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice; c) interzicerea înstrăinării activelor societăţii, cu excepţia materiilor prime şi ambalajelor existente în stocul acesteia; d) interzicerea producerii şi comercializării de produse biocide.

faţă de inculpata - persoană juridică SC Hexi Pharma Co. SRL- pentru o perioadă de 60 de zile, a următoarelor măsuri preventive: a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau de lichidare a persoanei juridice; b) interdicţia iniţierii fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice; c) interzicerea înstrăinării activelor societăţii, cu excepţia materiilor prime şi ambalajelor existente în stocul acesteia; d) interzicerea producerii şi comercializării de produse biocide. Respinge ca nefondată cererea de revocare a măsurii preventive formulată de inculpata - persoană juridică SC Hexi Pharma Co. SRL Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.03.2022 Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză.

Ads

Două dosare sunt pe rolul instanțelor în care sunt vizați cei din conducerea firmei de dezinfectanți: Dosarul Hexi Pharma 1 având ca obiect înșelăciunea (inculpați: Flori Dinu și Mihail Leva – judecați pentru înșelăciune) și Dosarul Hexi Pharma 2 având ca obiect evaziunea fiscală (inculpați: Miron Victor Panaitescu și Attila Erdei – judecați pentru evaziune fiscală).â

Cele două dosare Hexi Pharma: înșelăciune și evaziune fiscală

Pe fond, în Dosarul Hexi Pharma 1, Flori Dinu a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare, Mihail Leva – 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Acest dosar se judecă pe rolul Curții de Apel București și are termen pe data de 5 aprilie 2022.

Dosarul Hexi Pharma 2 se va judeca în continuare pe rolul Tribunalului București, după ce judecătorul fondului a constatat „nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală şi a probelor administrate de Direcţia Naţională Anticorupţie”, însă decizia a fost desființată de instanța de control judiciar. Următorul termen a fost fixat pe 23 martie 2022.

Ads

În martie 2017, compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru săvârşirea a 340 de infracţiuni de înşelăciune (dintre care şapte având consecinţe deosebit de grave), uz de fals (61 de acte materiale), precum şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Acuzațiile procurorilor în Dosarul Hexi Pharma 1

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei directorul general al Hexi Pharma, Flori Dinu, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (49 de acte materiale) şi participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, precum şi Mihai Leva, şef de producţie al companiei, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (33 de acte materiale) şi complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Procurorii susţineau că, în perioada 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, Hexi Pharma a indus în eroare reprezentanţii a 340 de unităţi sanitare „prin prezentarea ca adevărată a unor calităţi mincinoase ale produselor propria”, referitoare la concentraţia substanţelor active şi la eficienţa biocidă, precum şi prin utilizarea de mijloace frauduloase constând în etichete şi alte înscrisuri ce atestă elemente de conformitate nereale, determinându-i în acest mod să încheie contracte de achiziţie de produse biocide şi pricinuindu-le o pagubă.

Ads

Totodată, în intervalul 12 octombrie 2012 - 9 martie 2016, Hexi Pharma a folosit la Comisia Naţională pentru Produse Biocide 61 de înscrisuri (fişe de prezentare ale produselor proprii, fişe cu date de securitate şi declaraţii de substanţă activă) în vederea obţinerii avizului de plasare pe piaţă a produselor, documente conţinând menţiuni necorespunzătoare adevărului.

Parchetul mai arăta că, în intervalul 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, prin plasarea pe piaţa din România, la cvasitotalitatea unităţilor sanitare de dimensiuni mari din ţară, a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, Hexi Pharma a înlesnit cu intenţie nerespectarea de către membrii personalului medical de specialitate a măsurilor privitoare la prevenirea şi combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase).

Din probatoriul administrat a mai rezultat că, în intervalul 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, Flori Dinu, în calitate de director general al Hexi Pharma, a coordonat activitatea de vânzări desfăşurată de companie, asigurând plasarea pe piaţă la aproape toate unităţile sanitare de dimensiuni mari din România a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, înlesnind cu intenţie nerespectarea de către membrii personalului medical de specialitate a măsurilor privitoare la prevenirea şi combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase).

Ads

Cum a fost „fentată” Comisia Naţională pentru Produse Biocide

Flori Dinu mai este acuzată că, în intervalul 4 februarie 2014 - 9 martie 2016, a falsificat 49 de înscrisuri sub semnătură privată (fişe de prezentare ale produselor Hexi Pharma, fişe cu date de securitate şi declaraţii de substanţă activă), folosite de companie la Comisia Naţională pentru Produse Biocide, prin atestarea cu semnătura sa a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, în vederea obţinerii avizului de plasare pe piaţă a produselor, documente conţinând menţiuni necorespunzătoare adevărului, sub aspectul concentraţiei de substanţe active şi al eficienţei biocide.

Totodată, din probele administrate a reieşit faptul că, în perioada 14 iulie 2012 - 16 mai 2016, Mihai Leva, în calitate de şef de producţie, a ajutat la plasarea pe piaţa din România, la unităţile sanitare de dimensiuni mari din ţară, a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid.

De asemenea, între 4 februarie 2014 şi 9 martie 2016, Mihai Leva a falsificat 33 de înscrisuri sub semnătură privată, prin atestarea cu semnătura sa a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului (fişe de prezentare a produselor Hexi Pharma şi fişe cu date de securitate), din care cele 16 fişe cu date de securitate le-a şi întocmit, documente folosite de companie la Comisia Naţională pentru Produse Biocide, în vederea obţinerii avizului de plasare pe piaţă a produselor, care conţin menţiuni necorespunzătoare adevărului, sub aspectul concentraţiei de substanţe active şi al eficienţei biocide.

Ads