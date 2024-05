Fosta sotie a lui Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, este contrazisa de fostii membri din Comisia de Sanatate. Laura Georgescu a acuzat ca afacerile companiei farmaceutice ar fi beneficiat de protectie din Parlament, din Comisia de Sanatate, de la un anume deputat Georgescu. Fostii membri ai acestei comisii nu-si aduc aminte insa sa fi avut vreun coleg cu acest nume.

In anul 2006, in cadrul Comisiei de Sanatate a Camerei Deputatilor nu a existat niciun parlamentar cu numele Georgescu, a declarat pentru Ziare.com Sorin Paveliu, membru in comisie in acel an.

Iata care au fost membrii Comisiei de Sanatate a Camerei Deputatilor in anul 2006

Precizarile sale vin dupa ce, Laura Georgescu, fosta sotie a lui Dan Condrea, a spus joi ca au fost situatii in care reprezentanti ai firmei Hexi Pharma au fost nevoiti sa dea mita ca sa poata sa primeasca avize.

Totodata, a sustinut ca o persoana pe nume Georgescu, de la Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, ar fi aparat in anul 2006 interesele Hexi Pharma in Parlamentul Romaniei.

"In cazul afacerii Hexi Pharma, protectia a venit de la Camera Deputatilor, Comisia de sanatate, de la domnul Georgescu. (...) Va explica doamna Flori Dinu (directorul Hexi Pharma - n.red.), care a dus personal, ce a primit in schimb. Era in 2006", a adaugat Laura Georgescu.

Sorin Paveliu, membru al Comisiei de Sanatate a Camerei Deputatilor in anul 2006, spune insa ca nu isi aduce aminte sa fi avut un coleg cu numele Georgescu. Totusi, precizeaza el, este posibil sa fi existat o persoana cu acest nume printre functionarii Comisiei.

"Eu nu imi aduc aminte sa fi avut un coleg Georgescu. Nu exclud, dar nu imi aduc aminte. Eu nici nu am auzit de firma Hexi Pharma decat acum cu scandalul devenit public, la fel si de Condrea.

Dar eu spun ca nu am avut niciun coleg deputat. In schimb, Comisia de Sanatate e mai mare. Adica are si functionari, angajati ai Comisiei. Este posibil sa fie vorba de unii dintre functionari. Camera Deputatilor este mare, are in jur de 1.800 de functionari, inclusiv la Comisia de Sanatate. Eu nu imi aduc aminte numele functionarilor, dar nu exclud sa fie si cineva cu numele Georgescu", a declarat Paveliu pentru Ziare.com.

Totodata, afirma el, "in general un functionar de la Comisie are putere de a face trafic de influenta uneori chiar mai mare decat un deputat obisnuit".

La randul sau, deputatul Petru Movila, care a facut parte din Comisia de Sanatate in anul 2006 dar si in prezent, a negat si el acuzatiile aduse de fosta sotie a lui Dan Condrea.

"Pot sa va spun ca numele pe care l-a folosit doamna, nu a fost niciodata in Comisia de parlamentari a Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si nici in echipa de consilieri", a declarat Petru Movila pentru Ziare.com.

Intrebat daca este posibil sa fi existat o persoana cu numele Georgescu printre functionari, deputatul a spus ca "Nu de la Comisia de Sanatate".

"Vreau sa va spun foarte clar ca nu am vazut niciunul dintre colegii din Comisia de Sanatate sa fie implicati sau sa faca asemenea demersuri la Ministerul Sanatatii. Pentru ca responsabilitatea principala de autorizare pentru punere pe piata de furnizori in sistemul de Sanatate este exclusiva a Ministerului Sanatatii", a conchis Petru Movila.

Laura Georgescu a fost audiata joi, la Tribunalul Bucuresti, in procesul de custodie a fiicei sale, ocazie cu care a facut mai multe declaratii.

Astfel, ea a sustinut ca fostul sau sot, Dan Condrea, a fost agent SIE ai ca a fost sunata si amenintata de un agent CIA.

"Duminica seara (cand a murit Dan Condrea - n.red.), fetita era la mine in brate. Dan Condrea nu m-a mai sunat el pe mine. Am fost sunata de un agent CIA, cred ca este, Brandusa Constantin. Deci a pus pe cineva sa ma sune si sa ma ameninte.

La mine a fost o singura solicitare verbala ca, daca decedeaza inaintea mea, vrea inmormantare cum a avut tatal meu si sa ii cante fanfara militara. Cu siguranta a fost agent SIE, a fost filat in permanenta de SIE si de CIA", a sustinut Laura Georgescu.

Prima sotie a lui Dan Condrea a fost cea care l-a identificat ca fiind patronul Hexi Pharma pe barbatul mort intr-un accident rutier duminica seara. In acest caz, a fost solicitat testul ADN pentru a se stabili clar identitatea.