Israelul amenință cu noi atacuri în sudul Libanului. Netanyahu a cerut dezarmarea totală a Hezbollah

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 17:10
Israelul amenință cu noi atacuri în sudul Libanului. Netanyahu a cerut dezarmarea totală a Hezbollah
Luptători Hezbollah/ FOTO:X/@NavCom24

Israelul a ameninţat duminică, 2 noiembrie, că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se „rearmeze”, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare, informează AFP.

În ciuda unui armistiţiu încheiat în noiembrie 2024 cu gruparea şiită pro-iraniană, Israelul continuă să lanseze atacuri regulate împotriva bastioanelor libaneze ale acesteia şi să ocupe cinci puncte de frontieră în sudul Libanului. În ultimele sale atacuri, armata israeliană a ucis sâmbătă patru persoane pe care le-a prezentat ca fiind membri ai unei forţe de elită a Hezbollah.

„Angajamentul guvernului libanez de a dezarma Hezbollah şi de a-l alunga din sudul Libanului trebuie respectat pe deplin”, a declarat într-un comunicat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmând că grupul „se joacă cu focul” şi că „preşedintele libanez trage de timp”.

„Aplicarea strictă a măsurilor va continua şi va fi întărită. Nu vom tolera nicio ameninţare la adresa locuitorilor din nordul” Israelului, a adăugat el.

Benjamin Netanyahu a declarat apoi că Hezbollah încearcă să se „rearmeze”, la deschiderea şedinţei săptămânale a Consiliului de Miniştri, duminică.

„Aşteptăm ca guvernul libanez să îşi respecte angajamentul, şi anume să dezarmeze Hezbollah, dar este clar că ne vom exercita dreptul la autoapărare, aşa cum s-a convenit în termenii armistiţiului”, a avertizat el.

„Nu vom permite Libanului să redevină un nou front împotriva noastră şi vom acţiona aşa cum este necesar”.

Mii de israelieni care locuiau în apropierea frontierei nordice cu Libanul au fost nevoiţi să-şi evacueze locuinţele timp de câteva luni, după ce Hezbollah a deschis un front împotriva Israelului în urma izbucnirii războiului din Gaza în octombrie 2023.

Lansările de rachete ale mişcării libaneze au declanşat un conflict de peste un an, care a culminat cu două luni de război deschis cu Israelul, înainte ca un armistiţiu să fie încheiat anul trecut.

Hezbollah a fost puternic slăbit de război, în special prin asasinarea liderului său istoric, Hassan Nasrallah, într-un atac israelian în septembrie 2024 la Beirut, dar rămâne rezistent din punct de vedere financiar şi înarmat.

De atunci, Statele Unite au intensificat presiunile asupra autorităţilor libaneze pentru a dezarma grupul, un plan la care Hezbollah şi aliaţii săi se opun, invocând în special continuarea prezenţei israeliene pe teritoriul libanez.

Israelul şi-a intensificat atacurile împotriva ţintelor Hezbollah în ultimele zile.

Joi, armata israeliană a efectuat un raid mortal în sudul Libanului, determinându-l pe preşedintele libanez, Joseph Aoun, să ordone armatei să facă faţă unor astfel de incursiuni.

