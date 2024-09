Israelul a atacat din nou Libanul. Un lider Hezbollah, vizat la Beirut. Ultimul bilanț: 274 de morți, dintre care 21 de copii VIDEO

După o serie de raiduri care au vizat în partea de sud a Libanului gruparea islamistă pro-iraniană Hezbollah şi care s-au soldat cu cel puţin 274 de morţi, dintre care 39 de femei şi 21 de copii, aviaţia israeliană a lansat luni seară, 23 septembrie, un nou val de bombardamente în Valea Bekaa din estul Libanului, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Armata israeliană afirmă că a lovit în seria de bombardamente de luni, 23 septembrie, circa 800 de ţinte ale mişcării Hezbollah, inclusiv lansatoare de rachete sau depozite de arme şi muniţii.

Una dintre aceste ţinte a fost o locaţie din apropierea capitalei Beirut unde s-ar fi aflat un comandant de rang înalt al grupării Hezbollah, Ali Karaki. Nu se cunoaşte deocamdată soarta acestui comandant, care era responsabil pentru frontul de sud.

