Hezbollah se declară ”pregătit” să intervină împotriva Israelului: ”La momentul potrivit”

Hezbollah este "pe deplin pregătit" să intervină împotriva Israelului la momentul potrivit, a declarat vineri numărul doi al organizaţiei paramilitare libaneze în faţa a peste o mie de susţinători ai grupării care au manifestat în sprijinul palestinienilor la Beirut, relatează AFP.

Declaraţiile survin în momentul în care există îngrijorări că Hezbollah, aliat al Iranului, ar putea deschide un nou front în lupta împotriva Israelului din Liban.

"Hezbollah urmăreşte mişcările inamicului. Suntem pe deplin pregătiţi şi vom lua măsuri la momentul potrivit", a avertizat şeicul Naim Qassem.

"Contactele din culise purtate cu noi, direct şi indirect, de marile puteri, ţările arabe şi emisarii ONU, care ne cer să nu intervenim în conflict, nu ne vor afecta", a mai spus el.

Numărul doi al organizaţiei Hezbollah a vorbit la o demonstraţie organizată de gruparea sa în fieful său din suburbiile din sudul capitalei Beirut.

"Nasrallah, loveşte Tel Aviv!", au scandat manifestanţii adresându-se liderului grupării şiite, Nassan Nasrallah, fluturând steaguri palestiniene şi ale Hezbollah.

"Bunicii mei au fost atacaţi şi alungaţi din Palestina de israelieni. Sângele nu va înceta să curgă până când nu vom recupera Palestina", a declarat pentru AFP Najwa Ali, o palestiniană în vârstă de 57 de ani.

Războiul dintre Israel şi Hamas a provocat mii de morţi, iar sute de mii de persoane au fost strămutate în mai puţin de o săptămână.

Conflictul a început după atacul surpriză din 7 octombrie al Hamas, care s-a soldat cu peste 1.300 de morţi în Israel şi luarea a 150 de ostatici de către gruparea islamistă.

Loviturile israeliene lansate ca represalii au făcut peste 1.500 de morţi în Fâşia Gaza, unde Israelul a decretat un "asediu total", populaţia din teritoriu fiind lipsită de alimente, apă şi electricitate.

