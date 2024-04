Armata din Israel a anunţat că a ucis un comandant al unei unităţi de elită a Hezbollah într-un raid în sudul Libanului efectuat duminică seară, 7 aprilie.

De la începutul războiului din Fâşia Gaza, la 7 octombrie, armata israeliană şi Hezbollahul libanez, care susţine mişcarea islamistă palestiniană Hamas, au avut schimburi de tiruri aproape zilnice.

Avioanele de luptă israeliene "l-au lovit şi eliminat pe Ali Ahmad Hussein, comandantul forţelor al-Radwan ale organizaţiei teroriste Hezbollah în regiunea al-Houjair", a precizat un comunicat de presă al armatei israeliene. De la începutul războiului israelian împotriva Hamas, Ali Ahmad Hussein a tras "numeroase tiruri în direcţia teritoriului israelian", potrivit armatei israeliene.

Hezbollah a anunţat, de asemenea, luni, moartea lui Ali Ahmad Hussein, al cărui nume de război era Abbas Jaafar, fără a preciza unde a fost ucis.

O sursă de securitate libaneză a declarat pentru AFP că Abbas Jaafar, un "lider al forţelor al-Rdwan", a fost ucis, împreună cu alţi doi luptători Hezbollah, într-un raid israelian asupra oraşului Sultaniye din sudul Libanului.

