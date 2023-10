Hezbollah a atacat poziţii israeliene în teritoriul disputat de lângă frontiera libaneză. „Cel mai lung şi mai prelungit bombardament”

Gruparea militantă libaneză Hezbollah a declarat că a lansat sâmbătă, 14 octombrie, un atac asupra unor poziţii israeliene de la fermele Shebaa, o fâşie de pământ disputată între Liban şi Siria, care se învecinează cu Înălţimile Golan, aflate sub control israelian.

"Sâmbătă, 14 octombrie 2023, grupuri din Rezistenţa Islamică Hezbollah) au atacat poziţii sioniste în fermele libaneze ocupate Shebaa", se arată într-un comunicat.

Hezbollah a precizat că a lansat rachete de precizie ghidate şi obuze de mortier asupra poziţiilor din al-Radar, Rousiyat al-Alam, al-Samaqa, Zibdeen şi Ramtha.

Zona fermelor Shebaa este revendicată atât de Liban, cât şi de Israel. O echipă CNN prezentă în sudul Libanului a relatat în direct bombardamentele, corespondentul CNN Ben Wedeman descriind incidentul ca fiind "cel mai lung şi mai prelungit bombardament" de când se află în zonă.

Producătorul CNN de la faţa locului a declarat că bombardamentele au durat mai bine de o oră şi că acestea continuau încă în cursul dimineţii, ora Europei Centrale.

În declaraţia sa, Hezbollah a descris atacurile ca fiind "lovituri precise şi directe".

BREAKING: Hezbollah launched multiple rockets from Lebanon into Israel.

IDF responded with tank fire. The northern front is becoming increasingly intense. pic.twitter.com/G64BlMlRVa