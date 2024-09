Israel a decapitat unitatea de elită a Hezbollah într-un raid aerian țintit. Ibrahim Aqil era căutat și de SUA de 40 de ani

Ibrahim Aqil, liderul forţei Al-Radwan, unitatea de elită a formaţiunii libaneze pro-iraniene Hezbollah, a fost ucis vineri după-amiază, 20 septembrie, într-un raid aerian ţintit efectuat de armata israeliană în suburbia sudică a capitalei libaneze Beirut, a declarat o sursă din cadrul acestei grupări agenţiei France Presse.

Atacul vine la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă atribuită de asemenea Israelului în care au fost detonate de la distanţă mii de pagere şi staţii de emisie-recepţie ale Hezbollah, provocând cel puţin 37 de morţi, dintre care doi copii, şi peste 3.500 de răniţi.

Raidul executat vineri în apropiere de Beirut s-a soldat cu cel puţin 8 morţi şi 59 răniţi, potrivit unui bilanţ al Ministerului Sănătăţii libanez. "Atacul israelian l-a vizat pe liderul forţei Al-Radwan, Ibrahim Aqil, care a fost ucis", a indicat o sursă apropiată Hezbollah.

Acesta era numărul doi în ierarhia militară a Hezbollah. Liderul militar al grupării islamiste pro-iraniene, Fuad Shukr, a fost ucis pe 30 iulie într-un atac israelian similar tot în suburbia sudică ale Beirutului, un bastion al Hezbollah.

Imad Mughniyeh was Hezbollah's military commander-in-chief. He was eliminated by Israel in 2008 💀

Fuad Shukr replaced him. He was eliminated in July 2024 💀

Ibrahim Aqil replaced him. He was eliminated today 💀 pic.twitter.com/gE3Pea6GPr