Sute de agenți Hezbollah răniți grav în Liban. Le-au explodat pagerele în urma unui atac cibernetic la scară largă. Reacția Israelului VIDEO FOTO

Sute de agenți ai grupării libaneze Hezbollah au fost grav răniți marți, 17 septembrie, în sudul Libanului și în suburbiile sudice ale Beirutului, după ce pagerele pe care le folosesc pentru a comunica au explodat, au declarat surse de securitate pentru agenția Reuters.

Potrivit unor surse, citate de sursa amintită, dispozitivele de comunicare au fost apelate înainte de explozie pentru o perioadă de câteva secunde, pentru a crește șansele ca cel care a primit apelul să răspundă și să fie rănit cât mai puternic.

Un jurnalist Reuters a văzut ambulanțe circulând prin suburbiile din sudul capitalei Beirut, pe fondul panicii generalizate. Rezidenții au declarat că explozii au avut loc chiar și la 30 de minute după exploziile inițiale.

In a scene from science fiction movies, an #Israel cyberattack targeted pager devices used for communication by #Hezbollah militants in south #Beirut. So far, dozens have been reported injured. #Gazawar. pic.twitter.com/UM2JVIf5IP