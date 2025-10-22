De ce nu funcționează Hidrocentrala Răstolița, gata în proporție de 99%. România plătește cea mai scumpă energie din UE

România nu produce suficient de multă energie, susțin oficialii din Guvern. Astfel, țara noastră ajunge să plătească cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană. Prea puține investiții sunt făcute, iar proiectele aproape finalizate bat pasul pe loc: printre ele, Hidrocentrala Răstolița, din județul Mureș.

„Sunt surse ştiinţifice valide care atestă că raportat la puterea de cumpărare a românilor, plătim cea mai scumpă energie din întreaga uniune europeană, lucruri care ar trebui să pună pe gânduri orice om politic din România”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru Antena 3.

Hidrocentrala Răstolița este cunoscută drept prima construcție de acest tip făcută de la zero, după Revoluție. Hidrocentrala Răstolița are ca obiectiv principal producerea de energie electrică. Acest proiect va contribui la reducerea costurilor facturilor de electricitate și la protecția mediului, susțin oficialii guvernamentali. Însă, potrivit lui Daniel Păcurar, manager de proiect al hidrocentralei, ecologiștii sunt cei care pun piedici.

Galeriile au fost săpate în urmă cu două decenii, iar finalizarea montajelor la echipamente a fost realizată anul trecut.

Ads

„Aici în momentul de faţă, realizarea este de 100%, mai avem nevoie doar de probe, de probe cu apă (...) Dar nu funcţionează, deşi 33 de kilometri de cablu conectează toate punctele importante ale hidrocentralei, nu funcţionează deşi barajul e gata să stăvilească, în acest stadiu 10 milioane de metri cubi de apă, nu funcţionează pentru că ONG-urile care spun că militează pentru protecţia mediului vor ca totul să dispară”, a declarat Păcurar, pentru sursa citată.

Deschiderea hidrocentralei a fost blocată în instanță. Ecologiștii nu reușesc să vadă în ansamblu, beneficiile proiectului, susține project managerul de la Răstolița.

„I-am întrebat şi pe reprezentanţii Bankwatch România, una dintre organizaţiile care a blocat în instanţă deschiderea hidrocentralei Răstoliţa dacă au realizat o anchetă socială cu privire la impactul pe care "aducerea la stadiul iniţial" în ceea ce priveşte mediul înconjurător îl are asupra comunităţii? N-am primit un răspuns concret, dar ni s-a indicat un studiu realizat de un expert activist în altă organizaţie de mediu, studiu care ne vorbeşte despre imposibilitatea migrării unor specii de peşti odată cu punerea în execuţie a investiţiei. Nimic, în schimb despre beneficiile conexe ale amenajării cum ar fi infrastructura, reducerea riscului de inundaţii sau asigurarea apei potabile”, a explicat oficialul.

Ads

Ecologiștii contraatacă. Nu vor ca Hidrocentrala Răstolița să funcționeze

ONG-ul Bankwatch a prezentat punctul de vedere.

„Bankwatch România, precum și filiala noastră de la Cluj-Napoca, suntem organizații de mediu care susțin tranziția către energie curată, dar nu cu orice preț. Proiectele hidroenergetice concepute cu 40 de ani în urmă, construite în arii protejate, nu mai pot fi considerate soluții verzi. Ele produc prea puțin și distrug prea mult”, au explicat ecologiștii.

Răstolița ar produce energie suficientă pentru un oraș precum Reghinul, cu o populație de aproximativ 30.000 de locuitori, susține Păcurar.

Ministrul Ivan a explicat care este pericolul, dacă proiectul va rămâne blocat.

„Dacă lucrările ar fi stopate, statul român şi compania Hidroelectrica ar pierde aproape 450 de milioane de euro din investiţii şi energia pierdută în toţi aceşti ani. Pentru finalizarea lucrărilor ar mai fi nevoie de 150 de milioane de lei”, a explicat ministrul, pentru sursa citată.

Ţara noastră are acum 188 de hidrocentrale care produc 35% din necesarul de electricitate. Continuarea investiţiilor ar reduce importurile, care au crescut în primele şapte luni cu peste 50% faţă de 2024.

Ads