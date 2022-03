Ministrul Mediului: "Între o lostriță și o hidrocentrală aș alege lostrița". Cât curent produc cele 7 hidrocentrale din arii protejate

Ministrul Mediului Tanczos Barna consideră că România traversează o perioadă de criză, iar cele 6-7 hidrocentrale, ale căror construcții se vor finaliza în ariile naturale protejate, au o capacitate de 200 de MW, ceea ce înseamnă o producție stabilă de energie electrică. Totuși, Tanczos Barna spune că între o lostriță și o hidrocentrală ar alege lostrița, dacă specia ar fi în pericol.

”Între lostriță și hidrocentrală, aș alege lostrița, dacă lostrița este în pericol. Dar nu vorbim de un caz singular și nu vorbim despre construcția de hidrocentrale, ci de finalizarea unor construcții deja începute. Vorbim despre finalizarea a 6 -7 hidrocentrale care au fost începute în urmă cu 10, 20 sau 40 de ani, iar în unele cazuri sunt construite în proporție de peste 60%, unele de 85%. Construcțiile sunt, deja, acolo, în sit, sunt ridicate baraje. Unele sunt în Natura 2000, arie protejată desemnată ulterior începerii construcțiilor. Avem la Curtea Europeană de Justiție o decizie în care se spune că în situație de criză energetică se permite construirea unor capacități de producție energie fără respectarea tuturor pașilor pe avizare de mediu. Și suntem într-o situație de criză, după războiul din Ucraina și renunțarea la combustibilul fosil”, a spus ministrul Mediului la Prima TV.

Acesta a precizat că resursa hidro rămâne una foarte importantă pentru România, iar cele 6-7 hidrocentrale au, împreună, o capacitate de 200 MW, care contribuie la producția stabilă de energie electrică.

”Legea votată în Parlament are o miză din punct de vedere energetic. Din punct de vedere al mediului, noi am propus câteva modificări. Am propus o compensare a suprafețelor care se scot din Natura 2000, dacă se finalizează hidrocentrala, cu terenuri care să fie puse la dispoziția ministerului. Dacă sunt specii în pericol, lucrurile trebuie analizate, pentru că nu putem pune în pericol o specie pentru 100 de MW de energie produsă. Din câte știu, nu se pune în pericol o specie anume”, a precizat ministrul Mediului.

Tanczos Barna a afirmat că va trebui să fie luată fiecare hidrocentrală în parte, care intră sub incidența legii, pentru a fi găsite cele mai bune soluții de compensare.

”Nu sunt fericit, nu cred că este o soluție cu care să mergem pe termen lung, dar fiind o situație de criză înțeleg presiunea care este pe umerii celor care trebuie să asigure, constant, furnizarea de energie electrică la nivel național. Legea afectează suprafețe foarte mici și dacă nu afectează specii și nu duce la dispariția unor specii, există măsuri și soluții de compensare dacă se produc pagube mediului. Sunt suprafețe relativ mici și trebuie să vedem în fiecare caz cum găsim soluții de compensare”, a conchis ministrul Mediului.