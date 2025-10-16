Legea hidrocentralelor din arii protejate va fi atacată prin Avocatul Poporului, înainte de sesizarea Comisiei Europene pentru încălcarea normelor UE

Autor: Aniela Manolea
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 12:32
298 citiri
Dan Trifu, președintele fundației Eco-Civica FOTO Facebook /Dan Trifu

Legea adoptată de Parlament miercuri, 15 octombrie, cu privire la construcția hidrocentralelor în arii naturale protejate, încalcă normele europene, susține Dan Trifu președintele fundației Eco-Civica. El a explicat că va sesiza atât Avocatul Poporului, cât și Comisia Europeană cu privire la legea votată de parlamentarii PSD, PNL, UDMR și AUR.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a numit legea „o rușine care va distruge păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”, iar USR a votat împotriva proiectului.

Președintele fundației Eco-Civica, Dan Trifu, acuză noua lege este „un act inconștient”, care încalcă și normele europene.

„Pentru cele nouă amenajări hidrotehnice vă dați seama ce distrugeri putem face. Toate sunt în arii protejate sau afectează major arii protejate, inclusiv parcuri naționale de importanță foarte mare pentru tot ce înseamnă biodiversitatea din România”, a declarat Dan Trifu la RFI.

El a explicat că producția mică de energie a „mini-hidrocentralelor” nu va compensa distrugerea ecosistemului.

„Să produci 5 MW și să seci un râu, să pui în pericol tot acel ecosistem din zona respectivă, lucruri similare și în celelalte mini-hidrocentrale, cum le numim noi”, a discutat președintele fundației Eco-Civica cazul centralei de la Surduc.

Dan Trifu a anunțat că va apela la Avocatul Poporului și la președintele Nicușor Dan pentru a opri promulgarea legii, dar va trimite o sesizare și la Bruxelles.

„Vom înștiința Comisia Europeană, clar, deja am pregătit scrisoarea către Avocatul Poporului și președintele României și spre acele grupuri politice care nu au votat această lege, pentru a fi atacată la Curtea Constituțională”, a mai spus Dan Trifu.

#hidrocentrale, #Arii Protejate, #Comisia Europeana, #Dan Trifu ecocivica, #Avocatul Poporului , #energie
