Deepfake demontat de Hidroelectrica. Românii, avertizați de companie să nu-și ofere datele personale nimănui

Hidroelectrica informează luni, 11 august, asupra apariției, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care promovează tranzacționarea acțiunilor societății, scrie într-o postare pe pagina de Facebook a companiei.

"Vă recomandăm să:

- nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false.

- raportați conținuturile false publicate în mediul online.

- nu vă lăsați înșelați de "citate" asociate cu diverse nume celebre.

Vă transmitem că acestea nu sunt reale", avertizează compania.

Conform Hidroelectrica, toate informațiile referitoare la oportunități financiare sunt comunicate doar prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB și/sau a platformelor reglementate.

