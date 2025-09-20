Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați din cauza presiunilor de la Comisia Europeană. Situație inedită

Hidroelectrica FOTO Facebook/Hidroelectrica

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a anunţat încetarea mandatelor directorului general Karoly Borbely şi ale directorului financiar Marian Fetiţa, “de comun acord între părţi”, pe fondul presiunilor exercitate de Comisia Europeană. Până la finalizarea unui nou proces de selecţie, atribuţiile celor două funcţii vor fi preluate temporar de membri ai Directoratului: Bogdan-Nicolae Badea devine CEO interimar, iar Radu-Ioan Constantin va exercita responsabilităţile de CFO. Consiliul justifică măsura drept una de stabilizare a guvernanţei şi de asigurare a continuităţii operaţionale într-un moment delicat pentru companie.

Decizia survine după ce Bruxelles-ul a semnalat un posibil conflict de interese în procedura de selecţie a conducerii, cu riscul afectării finanţărilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Deşi un raport independent KPMG a concluzionat că procesul a fost transparent şi conform normelor pieţei, Comisia a rămas sceptică, iar România risca penalizări de circa 16 milioane de euro, notează zf.ro.

Karoly Borbely—considerat unul dintre arhitecţii listării de succes din 2023, cel mai mare IPO din istoria pieţei de capital locale—şi-a anunţat retragerea printr-un mesaj public, arătând că decizia urmăreşte protejarea companiei şi a statului român de eventuale pierderi financiare. Totodată, el a subliniat că rezultatele ultimilor doi ani confirmă că performanţa managerială este posibilă şi într-o companie de stat, atunci când există o guvernanţă solidă.

Plecarea simultană a CEO-ului şi a CFO-ului creează o situaţie inedită pentru Hidroelectrica, care vineri a pierdut temporar poziţia de lider la Bursa de Valori Bucureşti după capitalizare. Investitorii urmăresc atent stabilitatea conducerii, întrucât orice percepţie de incertitudine poate influenţa evoluţia acţiunilor H2O, printre cele mai lichide titluri de pe piaţa locală.

Numirile interimare deschid calea către un nou proces de selecţie—probabil cel mai important test de guvernanţă corporativă pentru Hidroelectrica de la listare încoace.

