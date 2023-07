Cine deține în prezent 20% din Hidroelectrica. Implicarea investitorilor străini în listare la bursă

Analiștii economici au concluzionat că implicarea de până acum a investitorilor străini a fost sub așteptările pieței FOTO Facebook/ Hidroelectrica

Oferta publică inițială urmată de listarea la Bursa de Valori București a Hidroelectrica a fost considerată un succes atât de către investitorii români, cât și cei străini. Potrivit evaluării făcute de Ziarul Financiar, oferta a fost suprasubscrisă, iar Fondul Proprietatea a scos la vânzate întreg pachetul de 20% dintre acțiunile deținute. Estimarea finală a încasărilor pentru Fondul Proprietatea se ridică la 9 miliarde de lei, la un preț de 104 lei/acțiune. Cât despre profilul celor care s-au implicat în achiziționarea acțiunilor, investitorii mici au format cea mai mare pondere din total, urmați de investitorii instituționali români și abia apoi cei străini.

Cu o cifră de afaceri de 9,12 miliarde de lei și un profit de 4 miliarde de lei în 2022, Hidroelectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est și este cel mai mare producător de energie electrică din regiune. Compania furnizează electricitate pentru sute de mii de clienți casnici și industriali.

Deciziile luate în vederea dezvoltării pieței locale de capital au reprezentat un efort comun al Guvernului României, al Autorității de Supraveghere Financiară și al Bursei de Valori București, vizând majorarea lichidității, diversificarea emitenților și constituirea unei baze mai largi a investitorilor prezenți la BVB, arată Digi24.

Ads

Situația de după Oferta Publică Inițială (IPO)

La începutul lunii iulie, după ce avusese loc IPO-ul Hidroelectrica, Ziarul Financiar a calculat a calculat media alocărilor din partea micilor investitori. Calculele se raportează atât al ordinele cu pragul minim de 50 de acţiuni în valoare de 5.200 de lei, cât şi la ordinele mamut de câteva sute de mii de acţiuni.

Astfel, cele aproape 52.000 de tranzacţii care au avut loc în timpul ofertei publice inițiale reprezintă numărul de ordine din oferta de listare a H2O. Un investitor putea plasa mai multe ordine de subscriere, iar fiecare ordin a fost procesat ca o tranzacţie separată.

UniCredit a acţionat în calitate de Deţinător Comun al Registrului de Subscrieri în cadrul ofertei publice de vânzare Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în valoare de 1,9 miliarde de euro, cea mai mare Ofertă Publică Iniţială (IPO) din România până în prezent şi una din cele mai mari din Europa în 2023, conform sursei citate.

Ads

Cum arată structura investitorilor Hidroelectrica în listarea la BVB

Listarea Hidroelectrica (H2O) a permis Bursei de Valori București să consemneze volume de peste un miliard de lei numai cu acţiuni H2O în primele trei şedinţe de tranzacţionare ale producătorului de energie electrică.

Fondul Proprietatea, OMV Petrom sau Banca Transilvania au înregistrat creșteri de lichiditate, pe când gradul de lichiditate al Hidroelectrica a scăzut de la 760 milioane de lei în prima zi, la 215,5 milioane de lei în a doua şi la 86 milioane de lei în a treia.

Investitorii români persoane fizice sau juridice, fie cu inputuri mici sau ridicate de capital, au cumulat majoritatea achiziției de acțiuni, realizând o suprasubscriere de aproape cinci ori față de valorile estimate. Conform sursei citate, investitorii români privați au contribuit prin cash şi credit cu un aport cumulat de 6,2 miliarde de lei, ocupând o pondere de 20% din totalul acțiunilor puse la vânzare de Fondul Proprietatea.

Ads

Investitorii instituţionali români, în frunte cu Pilonul II de pensii private, a fost un alt jucător important în achiziția de capital în Hidroelectrica. conform ZF. Aceștia susțin că prețul acțiunilor ajunsese să fie supraevoluat pe fondul cererii: ”au fost investitori români care ar fi vrut să cumpere mai multe acţiuni, au licitat la preţul maxim de 112 lei, dar au primit în final acţiuni mult mai puţine decât s-ar fi aşteptat. Unii chiar nu au primit deloc”, a arătat zf.ro.

Analiștii economici au concluzionat că implicarea de până acum a investitorilor străini a fost sub așteptările pieței. Cu toate acestea, oferta Hidroelectrica a beneficiat de un grup de investitori străini de renume (numele companiilor nu au fost făcute publice). Un rol semnificativ printre aceștia l-au avut companiile de tip ”hedge fund”, care achiziționează capital pe termen scurt, urmând să îl pună din nou la vânzare pentru profit.

Ads

Oferta totală a fost împărţită astfel: 20% micii investitori, 30% investitori din afară, 50% investitori instituţionali români - în special fonduri de pensii.

Implicarea Țiriac Group în Hidroelectrica

Vineri, 14 iuilie, au circulat informații potrivit cărora Grupul Țiriac a cumpărat peste 5% din Hidroelectrica, direct și indirect, conform unui anunț făcut de Ion Ţiriac jr, la Aleph News.

„Fundaţia Ţiriac şi afiliaţii direcţi caută mereu cele mai bune oportunităţi cu cel mai bun randament şi, totodată, investiţii de viitor care asigură şi o schimbare pozitivă în lume, aşa cum facem şi la donaţii... Da, probabil suntem grupul care, deocamdată, deţine peste 5% din acţiuni dacă consolidăm direct şi indirect, însă este o investiţie pe termen lung pentru noi şi sper să fie doar un început. Este perla României. Greu, dacă nu imposibil, să găseşti ceva mai bun în Europa în acest moment! Însă investim mult în toate regiunile geografice de peste 30 de ani. Este adevărat însă că, în România, ne interesează pe termen lung să facem parte din această companie“, a declarat Ion Ţiriac jr.

Ads

Luni, 17 iulie, Financial Intelligence a clarificat faptul că grupul consolidat de entități sub umbrela brandului Țiriac deține 3,2% din totalul de acțiuni, conform unor informații oferite în scris de către reprezentanții Fundației Țiriac. La o rugăminte ulterioară de clarificări, aceștia au spus că pachetul include deținerea fondurilor administrate de Allianz Țiriac.

Cine a gestionat IPO-ul și listarea bursieră

Consortiul de vânzare a pachetului de acțiuni Hidroelectrica a fost format din Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE în calitate de coordonatori globali comuni. Codeținători ai registrului de subscrieri au fost Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG, Milan Branch și WOOD & Company Financial Services. Intermediari coordonatori au fost Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited a fost consultantul financiar al FP, iar STJ Advisors a fost consultantul financiar al Hidroelectrica. Estimările cu privire la cuantumul total al comisioanelor înregistrate de companiile enumerate mai sus, care au stabilit cum va fi structurat IPO-ul, se ridică la 80 de milioane de euro.

În ceea ce privește rezultatele financiare, in anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 si 2020, Hidroelectrica a generat venituri consolidate in valoare de 9,45 miliarde RON, 6,49 miliarde RON si, respectiv, 3,84 miliarde de lei. In aceeași perioadă, compania a raportat profituri anuale în valoare de 4,46 miliarde de lei, 3,12 miliarde de lei și, respectiv, 1,56 miliarde de lei.

În primul trimestru din 2023, Hidroelectrica a obținut venituri consolidate de 3,27 miliarde de lei, ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută pe toate piețele, incluzând piețele angro, cu amănuntul și de echilibrare, arată un comunicat al BVB.

Ads