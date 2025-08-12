”Intervenția” lui Grindeanu a avut efect. Ministrul Energiei a revocat nominalizarea finului său în conducerea Hidroelectrica

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunţat marţi seară, 12 august, după ce presa a relatat că l-a nominalizat pe şeful său de Cabinet, Alin Ioan Demian, care este şi finul său, ca administrator provizoriu la Hidroelectrica, faptul că a decis să revoce această nominalizare.

”Deşi nominalizarea pe o perioadă limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competenţă profesională, am luat act de percepţia publică şi de dezbaterile generate”, a transmis Ivan.

”Ca urmare a reacţiilor apărute în spaţiul public în legătură cu nominalizarea domnului Alin Ioan Demian în funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, am decis revocarea acestei nominalizări. Deşi nominalizarea pe o perioadă limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competenţă profesională, am luat act de percepţia publică şi de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetăţenilor în instituţiile statului şi în companiile strategice ale României trebuie să primeze în faţa oricărei alte consideraţii”, a arătat, marţi seară, Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului Energiei, ”decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate şi transparenţă, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional”.

”Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesionişti cu experienţă şi competenţe solide, în deplin respect faţă de lege şi principiile bunei guvernanţe”, a adăugat el.

Presa a relatat că directorul de cabinet al ministrului Bogdan Ivan, Alin Ioan Demian, care a fost viceprimar şi administrator public al comunei Coşbuc din judeţul Bistriţa-Năsăud, şi consilier judeţean, este şi finul lui Ivan.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, l-ar fi sunat marți, 12 august, pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru a-i cere să retragă numirea finului său în conducerea companiei Hidroelectrica, susțin surse antena3.

