Hidroelectrica a eliberat lacurile de acumulare de taberele pescarilor. Ce riscă cei care încalcă prevederile legale

Pescarii care campau sau cei care și-au construit barăci de lemn în zona lacurilor de acumulare de pe Olt au fost notificați să părăsească zona. Măsura a fost luată de reprezentanții Hidroelectrica, împreună cu specialiștii Apelor Române, Garda de Mediu și Poliția.

Campania de eliberare a zonei vine în contextul în care, în ultimii ani, tot mai mulți pescari sportivi campau pe malul Oltului cu lunile, dar în unele cazuri izolate stăteau chiar și ani de zile. Unii și-au construit barăci din lemn, alții au amenajat WC-uri, provocând o reală problemă de mediu, scrie publicația Turnul Sfatului.

Cei care au organizat astfel de tabere în zonele de protecție ale lacurilor de acumulare creau o

"Ieri (N.r. - 31 iulie) am avut o ultimă acțiune în acest sens și am observat o îmbunătățire clară la fața locului. Practic, cei care campau în zonele de protecție au eliberat spațiile. Cred că a existat un singur caz, un cetățean care a refuzat, el fiind și amendat de Apele Române. În rest, îmbunătățirea este vizibilă", a declarat pentru Turnul Sfatului, Ovidiu Spătari, șeful Hidrocentralei Sebeș, care are în administrare și hidrocentralele de pe Olt, în județul Sibiu.

Acum o lună, cei care campau au primit notificări prin care erau informați că au 30 de zile la dispoziție să elibereze complet zona sau vor fi amendați cu sume cuprinse între 6.000 și 10.000 de lei.

În plus, Hidroelectrica a efectuat în ultima lună lucrări de protecție a accesului pe diguri și lacuri de acumulare. Au fost schimbate lacătele barierelor, reglementându-se accesul pe dig, iar, punctual, au fost săpate drumurile încropite de pescari.

Conducerea Hidrocentralei Sebeș vrea ca aceste măsuri să fie replicate și implementate monitorizat pe toate lacurile de acumulare de pe râul Olt, în județul Sibiu.

"Nu avem o problemă cu pescuitul sportiv, nu avem o problemă cu pescarii care sunt reglementați de AJVPS și ANPA, cei care vin cu un scăunel, cu o umbrelă, care stau și se bucură de natură. Am avut o problemă cu cei care s-au așezat în interiorul zonelor de protecție, care au efectuat construcții ilegale, inclusiv în interiorul zonelor de pericol. Vom monitoriza în continuare zonele respective și vom lua măsurile care se impun", a subliniat Spătari.

