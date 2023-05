Hidroelectrica cere scumpirea curentului

Hidroelectrica a cerut Autoritatii Nationale de Reglementari in domeniul Energiei aprobarea pentru a mari pretul curentului la cel putin 125 lei MW/ora de la 72 lei.

"Hidroelectrica are de mai multa vreme, cu mult inainte de inceperea procedurii reorganizarii judiciare, niste procese in care a solicitat ANRE sa-i recunoasca toate costurile justificate.

Trebuie sa intelegem foarte clar ca nu se pune problema majorarii tarifului de livrare a energiei electrice catre populatie, catre intitutiile publice.

Este vorba strict de redimensionarea unor calcule interne din piata reglementata, prin corectarea unor metodologii ANRE, dar nu pune problema cresterii tarifului de livrare a energiei electrice", a declarat Remus Vulpescu, administrator special al Hidroelectrica, la Romania TV.

Ministrul Economiei: Hidroelectrica ar putea fi lichidata

Acesta a precizat ca exista un calendar de liberalizare a pietei reglementate, care presupune si reducerea volumului pietei reglementate, iar in acest fel producatorii care livreaza energie pot sa isi acopere costurile fara sa creasca tarifele.

"Tarifele pentru populatie si institutii publice nu vor creste si se prevede o scadere a volumului total al pietei reglementate sub 28 terrawatti pe an, care reprezinta jumatate din consumul national. In paralel, furnizand pietei concurentiale cantitati mult mai mari de energie speram sa avem un pret si in piata concurentiala un pret care sa si stimuleze consumatorii industriali din piata reglemenatata sa treaca inspre piata concurentiala", a continuat Vulpescu.