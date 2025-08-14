Cât de profitabilă este compania de stat Hidroelectrica. Sumă uriașă declarată ca și câștig pentru primul semestru, deși este în scădere cu 41% față de anul trecut

Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 41% în primul semestru, la 1,587 miliarde lei, pe fondul secetei și al reducerii producției proprii cu 27%. Veniturile companiei au scăzut cu 16%, iar Hidroelectrica își reconfigurează modelul, combinând producția internă cu achizițiile de energie din piață pentru a-și menține poziția competitivă.

”Grupul Hidroelectrica înregistrează în primul semestru al anului 2025 rezultate operaționale și financiare ușor peste nivelul estimărilor bugetului din 2025. Contextul operațional dificil, marcat de condiții hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 27% a producției nete de energie electrică față de aceeași perioadă a anului precedent. Recuperarea din trimestrul II 2025 s-a bazat, în principal, pe achiziția de energie din piață. Aceste două tendințe majore – reducerea producției proprii pe fondul secetei severe și creșterea nivelului achizițiilor de energie din piață – reprezintă contextul determinant al transformării: de la un model construit aproape exclusiv pe producția hidro proprii, compania evoluează spre un profil de integrator și furnizor, îmbinând producția internă cu volume în creștere achiziționate din piață pentru a susține evoluția livrărilor și poziția competitivă ca furnizor”, arată raportul companiei.

Venituri mai mici

Veniturile au scăzut în primele șase luni ale acestui an cu 16% față de aceeași perioadă a anului 2024, la 4,315 miliarde lei.

”Veniturile au totalizat 4,315 miliarde lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 41% și o marjă netă de 37%, ceea ce reflectă diminuarea avantajului competitiv tradițional rezultat din costul scăzut al producției hidro proprii. Creșterea dependenței de piața angro de energie și reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare, au influențat nivelul marjelor”, precizează compania.

Producție în scădere

În prima jumătate a acestui an, producția netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% față de semestrul 1 din 2024.

”După un început de an marcat de o reducere accentuată a producției, pe fondul condițiilor hidrologice nefavorabile, respectiv o perioadă de secetă hidrologică severă, cu un debit mediu al Dunării în trimestrul I 2025 de doar 4.257 mc/s, în scădere cu aproximativ 40% față de perioada similară a anului 2024, compania a reușit o recuperare semnificativă în trimestrul 2, susținută în special de achiziții de energie și de atenuarea scăderii producției”, se menționează în raportul companiei.

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România și principalul furnizor de servicii de sistem din România, cu un rol esențial în securitatea Sistemului Energetic Național (SEN). Societatea deține și exploatează 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale (inclusiv cinci stații de pompare), cu o capacitate totală instalată de producere a energiei hidroelectrice de circa 6,3 GW și un parc eolian cu o putere instalată totală de 108 MW. Societatea are 7 sucursale hidroelectrice și o sucursală care administrează parcul eolian Crucea.

Compania are o capitalizare de 54,96 miliarde lei. Începând cu data de 12 iulie 2023, acțiunile emise de către societate se tranzacționează pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

