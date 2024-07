După șase încercări eșuate, Hidroelectrica a atribuit retehnologizarea hidrocentralei Vidraru. Cine a câștigat contractul de 190 de milioane de euro

După nu mai puțin de șase încercări eșuate, Hidroelectrica a atribuit, în sfârșit, contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, una dintre cele mai importante și strategice investiții în infrastructura energetică din România.

Contractul, estimat inițial la 188.716.632 euro fără TVA, a fost adjudecat de o Asocierea formată din companiile Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services și Butan Grup (subcontractant) cu valoarea de 188.382.020,89 euro fără TVA, scrie gandul.ro.

AHE Vidraru este unul dintre cele mai emblematice obiective hidroenergetice din România, iar centrala, cu o putere instalată de 220 MW, joacă un rol deosebit de important pentru sistemul energetic national (SEN), deoarece participă și la reglajul putere-frecvență, asigurând totodată servicii de sistem. Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcțiune pe 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de apă de 324 metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane mc, din care 320 milioane mc reprezintă volumul util.

Barajul Vidraru a fost, la momentul inaugurării, al cincilea în Europa și al nouălea în lume între construcțiile similare. Amenajarea asigură o producție anuală de energie electrică de circa 400 GWh.

"Atribuirea acestui contract reprezintă un pas important pentru modernizarea și eficientizarea infrastructurii hidroenergetice a companiei. Retehnologizarea Vidraru va asigura nu doar o capacitate crescută de producție a energiei regenerabile, dar și un impact pozitiv asupra stabilității rețelei energetice naționale. Suntem încrezători că parteneriatul cu Electromontaj și asociații săi va aduce rezultate remarcabile. Această investiție majoră subliniază angajamentul Hidroelectrica de a moderniza și optimiza capacitățile sale de producție, asigurând astfel o contribuție semnificativă la obiectivele naționale și europene de energie regenerabilă și sustenabilitate," a declarat CEO-ul Hidroelectrica, Károly Borbély.

La rândul său, Bogdan Badea, directorul de investiții al Hidroelectrica, a subliniat: "Succesul pe care îl marcăm vine ca rezultat al unei analize de profunzime a pieței care a permis înțelegerea cauzelor care au blocat anterior investițiile majore la Vidrau. Am actualizat indicatorii la valorile corecte, am ascultat și am înțeles provocările ridicate pentru eventualii contractanți de un proiect de asemenea anvergură și am flexibilizat anumiți parametri astfel încât demersul să devină realizabil. Proiectul de retehnologizare a Vidraru este unul complex și ambițios, implicând tehnologii de ultimă generație și soluții inovatoare. Așteptăm cu nerăbdare să începem lucrările și să vedem impactul pozitiv pe termen lung asupra producției de energie și asupra mediului înconjurător. Mulțumim echipei noastre și partenerilor pentru eforturile depuse până acum și suntem pregătiți să ducem acest proiect la bun sfârșit".

Până la procedura actuală, Hidroelectrica a realizat – începând cu anul 2016, alte cinci procese de achiziție pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice Vidraru, cauza principală a neatribuirii acestora fiind constituită de neconformitatea ofertelor primite cu cerințele caietului de sarcini.

