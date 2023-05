Audieri in dosarul Hidroelectrica

Fostul director al Hidroelectrica, Traian Oprea, si Nicolae Opris de la Autoritatea pentru Reglementarea Energiei Electrice sunt audiati, miercuri, la Parchetul General, relateaza Realitatea TV.

Ancheta vizeaza legalitatea mai multor contracte pe care Hidroelectrica le-a incheiat in timpul mandatului ministrului Codrut seres.

Conform sursei citate, fostul ministru al Economiei, Codrut Seres, a fost pus sub invinuire pe 21 decembrie, in dosarul privatizarilor strategice. seres este acuzat de tradare si constituirea unui grup de criminalitate organizata, pentru ca ar fi servit interesele retelei lui Stamen Stancev in mai multe cazuri, de la privatizari, pana la contracte ieftine de energie.