Dosarul Hidroelectrica: Milionarul Radu Budeanu, patronul publicatiilor Cancan si Gandul, a semnat un acord de recunoastere cu procurorii DNA

Foto: Portalul instantelor

Acordurile de recunoastere ale vinovatiei trebuie sa fie verificate de un judecator. DNA a sesizat Tribunalul Bucuresti, in acest caz, pe 23 iulie, iar primul termen de judecata a fost stabilit pe 12 august, conform sursei citate. Nu se stie insa ce pedeapsa si-a "negociat" Radu Budeanu in aceast caz, Ziare.com a solicitat procurorilor DNA modul de solutionare al cazului.Radu Budeanu era urmarit penal din 2015 pentru intermedierea unei tranzactii dintre Elena Udrea si milionarul Bogdanu Buzaianu, care controleaza firma Energy Holding.Acuzatiile DNA de atunci erau de trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani. El a fost cercetat sub control judiciar pentru o cautiune record, pentru acea perioada, de 2 milioane de lei.In momentul in care Elena Udrea si Dan Andronic au fost trimisi in judecata in dosarul Hidroelectrica, ancheta a fost separata fata de milionar. "Fata de inculpatul Budeanu Radu Ioan se continua cercetarile intr-un dosar distinct," arata DNA in decembrie 2017.Radu Budeanu este cunoscut ca facand parte din asa-numitul Grup de la Monaco. El a fost casatorit, timp de noua ani, cu stilista Dana Budeanu, cu care are doua fete. In prezent este casatorit cu creatoarea de moda Cristina Savulescu.