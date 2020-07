Fondul Proprietatea il sanctioneaza pe ministrul Economiei pentru declaratiile populiste

Decizii proaste care au bagat Hidroelectrica in faliment

Conducerile companiilor de stat nu sunt protejate de politic

Acestia atrag atentia ca legea interzice implicarea directa a statului ca actionar in conducerea companiei."Este inacceptabil sa asistam la aceleasi practici care, cu ani in urma, au condus Hidroelectrica in insolventa . Membrii Guvernului ar trebui doar sa respecte si sa asigure cadrul legal in care sa se desfasoare in siguranta operatiunile de afaceri, fara a interveni in deciziile managementului. Romania are o istorie cu politicienii care influenteaza deciziile de zi cu zi de afaceri ale companiilor de stat, cu consecinte negative grave asupra rezultatelor financiare ale acestora. Avem incredere ca aceasta situatie nu va deveni un precedent, iar Guvernul va intelege si va aplica principiile de guvernanta corporativa care asigura companiilor un cadru transparent pentru afaceri, astfel incat sa ramana eficiente si profitabile pentru beneficiul economiei si al tuturor cetatenilor", a afirmat Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments si Manager de portofoliu al Fondul Proprietatea Lipsa implementarii codului de guvernanta corporativa a dus la rezultate negative pentru multe companii de stat, mai spus cei de la FP.Un astfel de exemplu este Hidroelectrica, atunci cand compania a incheiat contracte de vanzare a energiei electrice pe termen lung in conditii dezavantajoase sau cand a fost fortata sa achizitioneze energie electrica mai scumpa de la alti producatori.Aceste decizii proaste, impreuna cu multe altele, au condus la insolventa Hidroelectrica in 2012 si a durat cinci ani pana cand compania a depasit consecintele negative. Alte exemple mai recente cunoscute sunt: Romgaz , cand s-a decis ca firma sa acorde reduceri anumitor clienti sau cazul Complexului Energetic Oltenia care a continuat sa furnizeze lignit clientilor care nu erau capabili sau refuzau sa isi respecte obligatiile comerciale."Hidroelectrica este o companie extrem de valoroasa si un activ unic nu numai in Romania, ci si in Europa, cu marje de rentabilitate semnificative si un model de afaceri durabil, axat pe productia de energie curata. Prin urmare, Fondul recomanda Guvernului roman ca actionar majoritar sa se concentreze pe cel mai important obiectiv de afaceri pentru Hidroelectrica: listarea de succes a companiei in primul semestru al anului viitor, asa cum este planificat. Listarea Hidroelectrica ar fi un reper extrem de important pentru piata de capital locala si pentru intreaga economie, in special in contextul actual", mai spun reprezentantii FP.De asemenea, pentru a asigura ca OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa este pusa in aplicare in Hidroelectrica si in alte companii de stat, Fondul recomanda in continuare masuri precum protejarea managementului companiilor de stat impotriva influentei politice si promovarea profesionalismului si a standardelor etice ridicate in conduita de afaceri. Acest lucru va reduce riscurile legate de coruptie, intrucat integritatea si reputatia sunt criterii cheie in procesele de selectie si evaluare a organismelor de conducere.O alta masura vizeaza stabilirea si respectarea proceselor si responsabilitatilor, in ceea ce priveste modul de luare a deciziilor, ceea ce va genera predictibilitate si va creste transparenta la nivelul companiilor. Pe termen lung, aceste masuri vor consolida responsabilitatea conducerii fata de angajati , actionari si companie.Totodata, ar trebui stabiliti indicatori de performanta pentru organele de conducere, asigurand astfel performanta generala a companiei.In concluzie, Fondul Proprietatea indeamna Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in calitate de actionar majoritar al Hidroelectrica, sa tina cont de toate aceste considerente, sa respecte rolul sau de actionar majoritar si sa ramana implicat fara a lua decizii de micromanagement in companiile de stat.