Legea initiata de PSD, care blocheaza listarea Hidroelectrica, adoptata de Camera Deputatilor. Orban: "Vom contesta la Curtea Constitutionala"

Legea a trecut de Camera Deputatilor cu 199 voturi, 89 impotriva si 3 abtineri si urmeaza sa fie trimisa la promulgare. Liderii PNL sustin ca legea va fi contestata la Curtea Constitutionala. Punctul de vedere al Guvernului asupra acestei legi a fost negativ.Potrivit legislatiei in vigoare, listarea Hidroelectrica ar urma sa aiba loc prin vanzarea unui pachet de 10%. Decizia de listare a 10% a fost luata in anul 2013 prin HG 1066, modificata ulterior prin HG 987/2017, in timpul guvernarilor PSD.Proiectul de lege a trecut pe repede inainte, fara dezbatere. A fost inregistrat in Senat pe 30 martie, iar pe 19 mai era deja aprobat, fara a fi dezbatut. A fost trimis in procedura de urgenta la Camera Deputatilor, termenul pentru depunerea raportului fiind 9 iunie 2020. Toti initiatorii sunt senatori PSD, printre care Serban Nicolae Titus Corlatean etc.Potrivit legii, "se suspenda, pentru o perioada de doi ani, orice operatiuni privind instrainarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale, precum si la societatile la care statul are calitatea de actionar, incepute anterior intrarii in vigoare a prezentei legi".Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa adoptarea legii, ca este "nascuta din mintea extrem de sinuoasa a unor parlamentari PSD" si a confirmat ca va fi atacata la Curtea Constitutionala."Stiti, va aduceti aminte: Ce vraji a mai facut nevasta mea? Cam asa e: ce nazdravanii a mai scos majoritatea parlamentara condusa de PSD? Nu cunosc continutul acestui proiect legislativ. Trebuie sa citesc proiectul de lege, trebuie sa va spun sigur ca il vom ataca la Curtea Constitutionala. Si nu este singurul proiect legislativ care este nascut din mintea extrem de sinuoasa a unor parlamentari PSD, sunt foarte multe astfel de proiecte", a declarat Ludovic Orban.