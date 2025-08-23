Hidroelectrica, acuzată că urmează să mărească tarifele pentru populație. Cum răspunde compania

Numărul mare de consumatori care au ales Hidroelectrica în ultimele luni a pus compania în situația de a nu mai putea acoperi din producția proprie toată energia necesară pentru clienții casnici, fiind nevoită să cumpere din piață, uneori la prețuri mai mari. Această realitate a alimentat speculații privind posibile scumpiri. Totuși, Hidroelectrica a transmis într-un comunicat oficial că „nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor”, reafirmând că își menține oferta „corectă și competitivă” pentru toți consumatorii.

Hidroelectrica a anunțat că nu-și mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienții casnici doar din producția proprie, pe fondul numărului mare de consumatori care s-au portat în portofoliul companiei în ultimele luni. Potrivit răspunsurilor transmise consumatorilor pe grupul de Facebook „Client Hidroelectrica”, acest lucru ar putea duce, în viitor, la o posibilă majorare a prețului de furnizare. Compania a confirmat pentru HotNews.ro veridicitatea acestor răspunsuri.

La sfârșitul lunii iunie, Hidroelectrica avea 768.836 clienți casnici și non-casnici, iar în primele șase luni din 2024 a atras peste 177.000 de noi consumatori.

Într-un răspuns oficial, compania a explicat:

„Hidroelectrica nu poate și nu dorește să preia toți clienții casnici din România, pentru simplul motiv că necesarul de energie al consumatorilor casnici depășește capacitatea de producție a companiei. În plus, Hidroelectrica deține în portofoliu și contracte semnificative de furnizare energie electrică către clienți non-casnici, unii dintre cei mai mari consumatori din România. Nu putem vorbi despre un număr maxim fix de clienți pe care îl putem prelua, deoarece acest lucru depinde de profilul de consum al fiecărui client”.

Compania susține că are o ofertă „corectă” și nu intenționează să furnizeze una „mai puțin atractivă”. Totuși, „în contextul creșterii accelerate a cererii din partea consumatorilor casnici, Hidroelectrica se regăsește începând cu luna mai 2025 în poziția de a achiziționa o parte din cantitatea necesară de energie electrică pentru acoperirea necesarului clienților casnici. Această energie poate avea un preț mai ridicat decât cel al producției proprii (hidro), ceea ce ar putea influența în viitor prețul oferit clienților”, se precizează în același răspuns.

Pe de altă parte, compania a transmis sâmbătă, printr-un comunicat citat de Agerpres, că nu are în vedere creșterea prețurilor:

„În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente”.

Reprezentanții companiei au precizat că „achiziţiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piaţă reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor şi nu echivalează cu o creştere a preţurilor. Niciodată nu am intenţionat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producţie proprie. Hidroelectrica îşi menţine poziţia de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piaţă şi dispune de capacitatea operaţională şi logistică necesară pentru a răspunde în condiţii optime cererii crescute venite din partea noilor clienţi. Orice persoană interesată, care doreşte să devină client al Hidroelectrica este binevenită. Compania recomandă clienţilor săi şi publicului interesat să consulte site-ul oficial al companiei, precum şi să ţină cont doar de comunicatele oficiale. Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente şi conforme cu legislaţia, asigurând în permanenţă o informare corectă şi completă pentru toţi consumatorii săi”.

Conform datelor transmise, preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh, TVA inclus.

