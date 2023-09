Milionarul din fotbal care a făcut nuntă cu doar 12 persoane

Fostul mare fotbalist spaniol, Fernando Hierro (55 ani), acum director sportiv în Mexic, la Guadalajara, s-a însurat a doua oară.

Fostul căpitan al lui Real Madrid și-a unit destinele cu Fani Stipkovic (41 de ani), o jurnalistă sportivă care este însărcinată.

Cei doi au făcut nunta pe un yaht, unde au avut doar 12 invitați.

"N-am avut timp să organizăm o petrecere așa cum ne-am fi dorit, cu toți membrii familiei și prietenii noștri. De asta am decis că o vom face, dar doar pentru noi, ca o încoronare a iubii noastre.

A fost ceva intim, mic, fără spectacol. Dar un pas prin care s-a formalizat noua familie. Ar fi fost mulți cu care am fi dorit să împărtășim această zi, dar din moment ce n-a fost posibil am făcut ceva mic, pentru noi și copilul nostru", a spus soția lui Hierro, citată de AS.

Hierro a fost căsătorit înainte 28 de ani, primul său mariaj terminându-se în 2019.