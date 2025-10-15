Hillary Clinton are un avans clar in fata lui Obama

Senatoarea Hillary Clinton are un avans clar in sondaje fata de contracandidatul sau democrat, Barack Obama, pentru prima data in ultimele saptamani, potrivit unui sondaj Gallup, relateaza, joi, agentia Reuters.

Sondajul efectuat in perioada 14-18 martie, pe un esantion de 1.209 democrati, ii atribuie lui Hillary Clinton 49 % din voturi si cu sapte procente mai putine lui Obama.

Potrivit Gallup, este primul avans semnificativ pentru Hillary de la "Super Tuesday", alegerile-maraton din luna februarie.

Cei doi s-au aflat la egalitate in sondaje, de atunci, Obama avand un usor avans intr-un sondaj din perioada 11-13 martie.

Comparand candidatii democrati cu favoritul republican, sondajul Gallup a mai aratat ca John McCain l-ar invinge pe oricare dintre democrati: McCain este preferat de 47% dintre alegatori, fata de 43% care l-ar alege pe Obama, si este creditat cu 48%, daca ar fi in cursa finala alaturi de Hillary Clinton, care ar castiga 45%.

